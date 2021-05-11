مجاهد: قلت لحكام القمة 3 أشياء قبل اللقاء.. وسنقدم موعد انتهاء الدوري

كشف أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية لإدارة اتحاد الكرة، عن 3 أشياء قالها لطاقم حكام مباراة القمة بين الأهلي والزمالك قبل اللقاء.

الأهلي تعادل مع الزمالك بهدف لكل فريق، ضمن مباريات الجولة الـ21 من الدوري المصري.

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جنرال التعليق: "نهايات مسلسلاتنا كلها مفاجأت وغير متوقعة زي نتيجة مباريات القمة اليوم"

تعادل #الاهلي_الزمالك ١/١ في #مباراة_القمة ١٢٢ 🦅🏹⚽️❤️#الدوري_على_WATCHiT pic.twitter.com/vZPGMbqLkV — WATCH iT! (@WatchiTMENA) May 10, 2021

وقال مجاهد في تصريحات لقناة صدى البلد: "سعيد جدا بمستوى التحكيم المصري خلال قمتين متتاليتين في ظرف حوالي 20 يوما".

وأضاف "طوال عمري أثق في التحكيم، لكن الجديد هو ثقة الشارع المصري حاليا فيهم أيضا".

وأوضح "أمين عمر حكم لقاء اليوم مرشح للتواجد بكأس العالم 2022، ومحمود عاشور حكم الفيديو سيتواجد في أوليمبياد طوكيو".

رئيس اللجنة الثلاثية أكمل "اجتمعت بطاقم الحكام قبل اللقاء. قلت لهم ثلاثة أشياء. هي مباراة مثل أي مباراة ولا تنظر لأنها بين الأهلي والزمالك. احكم بنفس مستواك واحتسب ما تراه. اخطأ كما تريد وأنا سأتحمل النتائج".

وعن تصريحات موسيماني خلال المؤتمر الصحفي حول إراحة الاتحاد الجنوبي إفريقي لـ صن داونز، قال مجاهد "لم أشاهد التصريحات لكن سأشادها. هو موسيماني جنسيته إيه؟".

الإعلامي هاني حتحوت رد "جنوب إفريقي". مجاهد سأل: وبيشيد باتحاد إيه؟ حتحوت رد: بيشيد بالاتحاد اللي ريح منافسه. مجاهد سأل مجددا: اللي هو بتاع إيه؟. حتحوت رد: صنداونز الجنوب إفريقي. مجاهد سأل: وهو كان مدرب مين؟ حتحوت رد: صن داونز. بس هو مدرب الأهلي فأكيد مصلحته الأهلي. مجاهد: لا معرفش، أنا بس كان مختلط عليا الجنسية بتاعته".

واستمر "مباراتا الأهلي مع وادي دجلة وسيراميكا كليوباترا تأجلا رسميا، ولم يتم فقط تحديد مواعيدهما الجديدة حتى الآن".

وعن تقديم موعد نهاية الدري بعد تأجيل تصفيات إفريقيا لكأس العالم، قال مجاهد "نحن بين أمرين. أولا أنه سيكون التوقف الأخير قبل أوليمبياد طوكيو وسيطالب شوقي غريب باستدعاء لاعبيه، ولكننا قد نطلب منه تأخير انضمامهم لنخوض بعض المباريات".

وأتم "وبعض الأندية أيضا لديها لاعبين دوليين في منتخبات أخرى ربما يستدعوهم. في كل الأحوال سنستفيد من هذا التأجيل لتقديم نهاية الدوري إلى 30 أغسطس بدلا من 30 سبتمبر".

التعادل رفع رصيد الزمالك إلى 45 نقطة في صدارة الترتيب من 21 مباراة، فيما ارتفع رصيد الأهلي إلى 41 نقطة من 19 مباراة.