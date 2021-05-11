عبد الحفيظ: الدوري لم يحسم ولنا في إسبانيا عبرة.. ويضحكون علينا بسبب مانشستر يونايتد

يرى سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي أن من الجيد عبور فريقه لمباراة القمة أمام الزمالك بنتيجة إيجابية، مشددا على ضرورة غلق ملف المباريات المحلية للتركيز على مواجهتي صن داونز ونهضة بركان المغربي.

وتعادل الأهلي مع الزمالك بهدف لكل فريق، في الجولة الـ21 من الدوري المصري. (طالع التفاصيل)

وقال عبد الحفيظ عبر قناة الأهلي: "مباراة القمة كانت مواجهة مهمة في ختام مرحلة صعبة من تلاحم المباريات".

وأضاف "من المهم أن نغلق صفحة القمة لأننا ينتظرنا 3 مباريات مهمة جدا منهم مباراتين ضد صن داونز من أجل الاستمرار في بطولة إفريقيا والحفاظ على اللقب ثم لقاء نهضة بركان في السوبر الإفريقي".

وواصل "هدفنا تحقيق نتيجة جيدة في مباراة الذهاب ضد صن داونز لتساعدنا في مواجهة العودة، ثم سنسافر بشكل مباشر من جنوب إفريقيا إلى قطر لمواجهة نهضة بركان".

وأشار "لدينا أفضلية بسيطة على الزمالك في الدوري بسبب نتيجة المواجهات المباشرة، ولكن من المبكر جدا الحديث عن حسم اللقب ولنا في الدوري الإسباني عبرة".

وتابع "المواجهات ضد الفرق المتأخرة في جدول الترتيب هي التي ستحسم لقب الدوري هذا الموسم".

وأكمل "البعض يضحك علينا عندما نقول إن الفريق يمر بفترة ضغط مباريات كبيرة ويستشهدون بمانشستر يونايتد الذي سيلعب 3 مباريات متتالية في فترة قصيرة، ولكن من يقول ذلك إذا كان متابعا جيدا للصحافة الإنجليزية سيعرف أن إدارة مانشستر ومدرب الفريق اعترضا بشدة على ضغط المباريات قبل خوض الفريق نهائي الدوري الأوروبي".

وشدد "يجب أن نغلق صفحة مباراة القمة ومباريات الدوري بشكل تام لأننا سنلعب ضد خصم قوي جدا في بطولة إفريقيا وهو صن داونز".

وعن القمة قال "المستوى الفني لمباراة القمة كان مرتفعا والأهلي والزمالك تبادلا السيطرة على اللعب خلال اللقاء".

وانتقل للحديث عن عودة جونيور أجايي للفريق مرة أخرى قائلا: "أجايي عاد للفريق بعد تعافيه من الإصابة وظهوره في قائمة مباراة صن داونز أمر يخص الجهاز الفني".

وأتم تصريحاته "علي معلول بنسبة 99% سيسافر مع الفريق إلى جنوب إفريقيا من أجل مواجهة العودة ضد صن داونز".

ويلعب الأهلي ضد صن داونز الجنوب إفريقي يوم السبت المقبل في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وتقام المباراة بملعب الأهلي we السلام.

بينما تقام مباراة العودة بعد أسبوع في بريتوريا بجنوب إفريقيا.

























































































































































































































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