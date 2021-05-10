الأهلي والزمالك يتعادلان في إثارة الـ7 دقائق

إثارة كبرى شهدتها قمة الكرة المصرية من الدقيقة 72 إلى 80 لتنتهي بتعادل الأهلي والزمالك بهدف لمثله.

واستضاف الأهلي اليوم الإثنين منافسه الزمالك في استاد القاهرة في الجولة 21 من الدوري المصري.

افتتح صلاح محسن أهداف اللقاء في الدقيقة 72.

وأدرك فرجاني ساسي التعادل للزمالك في الدقيقة 80.

بتلك النتيجة وصل رصيد الزمالك إلى 45 نقطة يتصدر بهم جدول الترتيب بعدما خاض 21 مباراة.

فيما وصل رصيد الأهلي إلى 41 نقطة يحتل بهم المركز الثاني بعدما خاض 19 مباراة وله مباراتين مؤجلتين.

تألق الشناوي أمام شيكابالا

بدأت المباراة بهجوم من الأهلي وأطلق محمد شريف تسديدة يسارية خاطفة بعد بينية من أفشة لكنها مرت بجوار مرمى الزمالك.

وأخطأ رامي ربيعة في تشيت الكرة ووصلت إلى أشرف بنشرقي الذي كاد يسدد لولا خرج محمد الشناوي وتصدى لها وأنقذ فريقه.

ومن تشتيت خاطئ من دفاع الأهلي لعرضية أحمد أبو الفتوح أطلق طارق حامد تسديدة قوية لمست الأرض ولكن محمد الشناوي حولها لركلة ركنية.

وأخطأ طاهر محمد طاهر في تمرير الكرة واستخلصها الزمالك في هجمة مرتدة سريعة في الناحية اليمنى وتوغل شيكابالا إلى داخل الملعب وأطلق تسديدة يسارية تصدى لها الشناوي.

وارتدت الكرة إلى بنشرقي الذي سدد كرة ضعيفة بيسراه تصدى لها الشناوي وارتدت للاعب المغربي مجددا الذي مررها لكن الشناوي تصدى له وشتت محمد هاني الكرة سريعا.

ومرر محمد شريف بينية إلى حسين الشحات في الدقيقة 33 ولكن تسديدة الأخير ذهبت إلى خارج الملعب.

وأرسل الشحات عرضية قابلها أفشة بتسديدة ضعيفة وصلت إلى محمد عواد بسهولة.

هدفان رائعان

بدأ الزمالك الشوط الثاني بهجوم ولاحت له أكثر من فرصة خطيرة.

وأطلق أحمد سيد "زيزو" تسديدة قوية تصدى لها الشناوي وحولها لركلة ركنية مرت دون خطورة.

وتلى تلك الفرصة عرضية زاحفة من أحمد أبو الفتوح لم يستطع أوباما اللحاق بها ليمسك الشناوي بالكرة.

وفي الدقيقة 56 حصل الأهلي على خطأ وأرسل منه أفشة عرضية متقنة لكن بدر بانون لم يستطع اللحاق بالكرة لتذهب إلى خارج الملعب ركلة مرمى.

ومر زيزو من الناحية اليمنى وأرسل عرضية رائعة لكن تسديدة أوباما غير المراقب ذهبت لخارج الملعب.

وبعد ذلك من هجمة أخرى أرسل حمزة المثلوثي عرضية بعيدة جدا عن منطقة الجزاء رغم تمركز ثلاثة لاعبين من الزمالك في منطقة جزاء الأهلي دون رقابة.

وفي الدقيقة 63 أجرى الأهلي أول تبديلاته بمشاركة صلاح محسن بدلا من حسين الشحات.

وعقب ثلاث دقائق فقط استخلص عمرو السولية الكرة من حمزة المثلوثي وسددها صلاح محسن على الطائر لكنها ذهبت خارج الملعب.

ولاحت أخطر فرص المباراة في الدقيقة 67 بعدما مرر أفشة بينية رائعة إلى محمد شريف الذي سدد بيسراه لكن الكرة لمست قدم محمد عواد ومرت بجوار القائم الأيمن بقليل وذهبت لخارج الملعب ركلة ركنية.

وأجرى الزمالك تبديلين بمشاركة حازم إمام بدلا من المثلوثي وحميد أحداد بدلا من شيكابالا في الدقيقة 70.

وفي الدقيقة 73 أرسل عمرو السولية بينية طولية رائعة إلى صلاح محسن الذي ضرب مصيدة التسلل وراوغ محمد عواد ببراعة وسدد بيسراه في الشباك بعيدا عن محمود علاء الذي حاول اللحاق بالكرة قبل أن يسدد وتسكن الشباك ليعلن عن تقدم الأهلي.

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وتوغل بنشرقي من الناحية اليسرى إلى داخل الملعب وسدد قبل أن يضع أليو ديانج قدمه ويشتت الكرة.

وأجرى الأهلي تبديلين في الدقيقة 77 بمشاركة وليد سليمان ومروان محسن بدلا من طاهر محمد طاهر ومحمد شريف.

ورد الزمالك بخروج أوباما ومشاركة إسلام جابر، وخروج أحمد أبو الفتوح ومشاركة محمد عبد الشافي.

وفي الدقيقة 80 مرر حازم إمام تمريرة من الناحية اليمنى لساسي الذي أطلق تسديدة رائعة بباطن القدم ليدرك التعادل للزمالك.

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وحصل الزمالك على ركلة حرة في الدقيقة 85 من أمام منطقة جزاء الأهلي سددها إسلام جابر وتصدى لها الشناوي بسهولة.

وبعد ذلك حصل وليد سليمان على خطأ لم يستفد منه الأهلي ولم يشكل خطورة على مرمى الزمالك.

واحتسب الحكم أمين عمر أربع دقائق وقت بدل من الضائع.

وحصل الأهلي على ركلة حرة من الناحية اليمنى أرسلها وليد سليمان وكاد رامي ربيعة يحولها في الشباك لكن عبد الشافي حولها لركلة ركنية.

وخرج زيزو في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل من الضائع وشارك مروان حمدي بدلا منه.

وحصل الأهلي على أكثر من ركلة ركنية حولهم أفشة لكن دفاع الزمالك شتتهم في كل مرة وفي آخر واحدة مرر الأول الكرة إلى ديانج الذي أطلق تسديدة بلا معنى ذهبت لخارج الملعب.

ولم يحدث جديد لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.