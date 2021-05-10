بيرنلي ينجو ويدفع فولام لهاوية الدرجة الثانية الإنجليزية

ضمن بيرنلي بقاءه في الدوري الإنجليزي الممتاز بإسقاط مضيفه فولام بنتيجة 2-صفر اليوم الإثنين في الجولة 35 من البطولة.

وبات فولام ثالث الهابطين إلى دوري الدرجة الثانية بعد شيفيلد يونايتد ووست بروميتش ألبيون.

وسجل آشلي وستوود وكريس وود هدفي الضيوف في الدقيقتين 35 و44.

وارتقى بيرنلي للمركز 14 في ترتيب الدوري رافعا رصيده إلى 39 نقطة.

بينما ظل فولام في المرتبة 18 ورصيده 27 نقطة قبل آخر 3 جولات من البطولة.

ويلعب بيرنلي ضد ضيفه ليدز يونايتد يوم السبت.

بينما يحل فولام ضيفا على ساوثامبتون.