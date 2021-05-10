انتهت قمة الدوري - الأهلي (1)-(1) الزمالك

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي الأهلي والزمالك التي تقام في استاد القاهرة في الجولة 21 من الدوري المصري.

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نهاية المباراة بالتعادل 1-1

ق 92: خروج زيزو ونزول مروان حمدي

ق 80: جووول ساسي يتعادل للأبيض

ق 79: نزول إسلام جابر ومحمد عبد الشافي بدلا من أوباما وفتوح

ق 77: نزول وليد سليمان ومروان محسن بدلا من طاهر ومحمد شريف

ق 73: جوووووووول صلاح محسن والأول للأهلي

ق 70: نزول حازم إمام وأحداد بدلا من المثلوثي وشيكابالا

ق 67: عواد ينقذ الزمالك ويبعد كرة شريف من أمام المرمى

ق 66: صلاح محسن يهدر أخطر فرصة للأحمر

ق 64: خروج الشحات ونزول صلاح محسن

ق 58: بنشرقي يهدر أخطر فرصة للأبيض

ق 56: فرصة خطيرة من بدر بانون

ق 53: الشناوي يبعد تسديدة زيزو

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي

ق 43: إنذار لأيمن أشرف

ق 39: هجمة سريعة للأهلي والدفاع يبعد تسديدة شريف الخطيرة

ق 33: الشحات يهدر أخطر فرصة للأهلي من داخل منطقة الجزاء

ق 25: سقوط طاهر والدماء تسيل من رأسه

ق 22: إنذار لفرجاني ساسي بعد تدخل قوي على السولية

ق 21: هجمة خطيرة للزمالك وشيكابالا يسدد والشناوي يتألق ثم ترتد الكرة إلى بنشرقي وينقذها الشناوي مرة أخرى قبل أن تعود الكرة له ويحاول لعب عرضية ويبعدها الشناوي

ق 16: تسديدة من طارق حامد ويبعدها الشناوي

ق 6: هجمة خطيرة للأبيض عن طريق بنشرقي

ق 4: تسديدة من محمد شريف بعيدا عن مرمى عواد

انطلاق المباراة