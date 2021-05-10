انتهت قمة الدوري - الأهلي (1)-(1) الزمالك
الإثنين، 10 مايو 2021 - 20:52
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي الأهلي والزمالك التي تقام في استاد القاهرة في الجولة 21 من الدوري المصري.
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نهاية المباراة بالتعادل 1-1
ق 92: خروج زيزو ونزول مروان حمدي
ق 80: جووول ساسي يتعادل للأبيض
ق 79: نزول إسلام جابر ومحمد عبد الشافي بدلا من أوباما وفتوح
ق 77: نزول وليد سليمان ومروان محسن بدلا من طاهر ومحمد شريف
ق 73: جوووووووول صلاح محسن والأول للأهلي
ق 70: نزول حازم إمام وأحداد بدلا من المثلوثي وشيكابالا
ق 67: عواد ينقذ الزمالك ويبعد كرة شريف من أمام المرمى
ق 66: صلاح محسن يهدر أخطر فرصة للأحمر
ق 64: خروج الشحات ونزول صلاح محسن
ق 58: بنشرقي يهدر أخطر فرصة للأبيض
ق 56: فرصة خطيرة من بدر بانون
ق 53: الشناوي يبعد تسديدة زيزو
انطلاق الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي
ق 43: إنذار لأيمن أشرف
ق 39: هجمة سريعة للأهلي والدفاع يبعد تسديدة شريف الخطيرة
ق 33: الشحات يهدر أخطر فرصة للأهلي من داخل منطقة الجزاء
ق 25: سقوط طاهر والدماء تسيل من رأسه
ق 22: إنذار لفرجاني ساسي بعد تدخل قوي على السولية
ق 21: هجمة خطيرة للزمالك وشيكابالا يسدد والشناوي يتألق ثم ترتد الكرة إلى بنشرقي وينقذها الشناوي مرة أخرى قبل أن تعود الكرة له ويحاول لعب عرضية ويبعدها الشناوي
ق 16: تسديدة من طارق حامد ويبعدها الشناوي
ق 6: هجمة خطيرة للأبيض عن طريق بنشرقي
ق 4: تسديدة من محمد شريف بعيدا عن مرمى عواد
انطلاق المباراة