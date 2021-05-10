أثليتك: فرصة انتقال صلاح إلى تشيلسي صفر

الإثنين، 10 مايو 2021 - 20:25

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ليفربول - نيوكاسل - الدوري الإنجليزي

لن تكون هناك أي فرصة لمحمد صلاح لاعب ليفربول ومنتخب مصر في العودة إلى صفوف فريقه السابق تشيلسي.

ووفقا لما ذكره كريستيان فالك رئيس قسم كرة القدم في صحيفة "بيلد" الألمانية فإن صلاح على رأس القائمة المختصرة لتوماس توخيل مدرب الفريق لضمه في الانتقالات الصيفية المقبلة.

لكن جيمس بيرس الصحفي المختص بأخبار ليفربول في شبكة "ذا أثليتك" الأمريكية قال: "لا يوجد أي فرصة ليعود صلاح إلى تشيلسي، نسبة الانتقال هي صفر".

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وواصل "ليفربول ليس لديه أي نية في بيع صلاح، وإن رحل فلن يكون لأي ناد إنجليزي".

وأتم جيمس بيرس "أجد صعوبة في تصديق أن صلاح يتواجد حتى في قائمة مختصرة في تشيلسي لأنهم يعرفون أن الأمر مستحيل حدوثه".

وسبق لصلاح تمثيل تشيلسي بين يناير 2014 ويناير 2015.

قائد منتخب مصر انضم إلى البلوز قادما من بازل السويسري مقابل 16,5 مليون يورو، ثم لعب معارا لمدة نصف موسم في فيورنتينا، وانتقل بعدها إلى روما معارا ثم بشكلٍ نهائي مقابل مبلغ إجمالي وصل إلى 20 مليون يورو.

واكتفى صلاح بخوض 19 مباراة بقميص تشيلسي خلال 12 شهرا، ثم خلالها هدفين فقط وعجز عن حجز مكان أساسي تحت قيادة المدرب جوزيه مورينيو.

ويعاني تشيلسي من غياب اللاعب الهداف في صفوفه، إذ يمتلك لاعبين بسرعات عالية مثل تيمو فيرنر، دون أن يكون حاسما أمام الشباك.

ويمتلك صلاح 29 هدفا في 47 مباراة خاضها هذا الموسم مع ليفربول في مختلف المسابقات.

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