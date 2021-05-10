بالأحمر لعام جديد.. كافاني يمدد عقده مع يونايتد

الإثنين، 10 مايو 2021 - 18:13

كتب : FilGoal

إدينسون كافاني - مانشستر يونايتد

أعلن مانشستر يونايتد رسميا عن تمديد عقده مهاجمه الأوروجوياني إدينسون كافاني لعام آخر.

إدينسون كافاني

النادي : مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

ويأتي التجديد بعد موسم رائع قدمه كافاني مع يونايتد، مسجلا 15 هدفا وقائدا الفريق لنهائي الدوري الأوروبي، ووصافة الدوري الإنجليزي.

وقال كافاني في تصريحات لموقع يونايتد الرسمي: "عبر هذا الموسم، أصبحت أحب هذا النادي وما يمثله. أشعر برابط مع زملائي والعاملين بالنادي، يمنحوني الحافز كل يوم ومعا نستطيع تحقيق أمور رائعة".

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وأضاف "منذ وصولي، وأنا شاعر بثقة المدير الفني أولي جونار سولشاير، وكلاعب، هذا يمنحني الفرصة للعب أفضل كرة قدم ممكنة".

وأوضح "شعور المشجعين ورغبتهم في بقائي أثر في كثيرا، سأمنح كل ما في وسعي لأسعدهم ولا يمكنني الانتظار للعب أمام جمهور أولد ترافورد".

وأسهب سولشاير في الإشادة بنجم هجومه قائلا: "قلت عندما ضممنا كافاني إنه سيمنحنا الطاقة والقوة والقيادة ولم أكن مخطئا. نعرف سجله التهديفي ولكن ما أضافه بشخصيته للفريق أمرا رائعا".

وأتم "هو آخر من يترك ملعب التدريب، وهو مثال رائع للاعبين الشباب".

انضم لاعب أوروجواي إلى الفريق مطلع الموسم الجاري في صفقة انتقال حر بعد رحيله عن باريس سان جيرمان.

إدينسون كافاني مانشستر يونايتد
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