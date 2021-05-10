منتخب مصر للسيدات يواجه تونس في أولى جولات تصفيات كأس أمم إفريقيا

أسفرت قرعة تصفيات كأس أمم إفريقيا للسيدات، عن مواجهة منتخب مصر لمنتخب تونس في الدور الأول من التصفيات.

وينتظر منتخب المغرب، 11 منتخبا آخر من أصل 44 يخوضون تصفيات على دورين ليتأهلوا للبطولة المقامة في بلاد أسود الأطلس العام المقبل.

وتقام مباراة الدور الأول ذهابا يوم 7 يونيو في مصر، وإيابا 15 يونيو في تونس.

أما مباراة الدور الثاني التي قد يتأهل لها سيدات الفراعنة حال الانتصار على تونس، فستكون ذهابا يوم 18 أكتوبر وإيابا يوم 29 أكتوبر.

ويواجه الفائز، الفائز من مواجهتي الجزائر والسودان في الدور الثاني للتصفيات.