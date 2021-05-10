رومانو: كافاني جدد تعاقده مع يونايتد

قال فابريزيو رومانو صحفي شبكة سكاي سبورتس والمتخصص في أخبار انتقالات اللاعبين إن إدينسون كافاني مدد عقده مع مانشستر يونايتد.

وكتب رومانو في تويتر "كافاني مدد عقده مع يونايتد لموسم آخر، هذا مؤكد".

وأضاف "اللاعب وقع بعد تمسك مدرب يونايتد أولي جونار سولشاير وإدارة النادي به".

وشدد "وقع كافاني على عقد جديد يربطه بالشياطين الحمر حتى يونيو 2022".

وأتم "سيتم الإعلان رسميا عن تمديد التعاقد خلال الأيام المقبلة لكنه وقع بالفعل على تجديد التعاقد".

انضم لاعب أوروجواي إلى الفريق مطلع الموسم الجاري في صفقة انتقال حر بعد رحيله عن باريس سان جيرمان.

وشارك كافاني في 35 مباراة مع يونايتد وسجل 15 هدفا وصنع 5.

ونجح كافاني في قيادة يونايتد للتأهل إلى نهائي الدوري الأوروبي لملاقاة فياريال بعدما تألق أمام روما ذهابا وإيابا في نصف النهائي.

ويحتل يونايتد وصافة الدوري الإنجليزي مبتعدا بعشر نقاط عن المتصدر مانشستر سيتي.