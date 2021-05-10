مدرب أستون فيلا ينتقد التحكيم بسبب ركلة جزاء بوجبا

يشعر دين سميث المدير الفني لأستون فيلا بأن قرارات الحكام أدت إلى خسارة فريقه أمام مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي.

وفاز مانشستر يونايتد على أستون فيلا بثلاثة أهداف مقابل هدف على ملعب "فيلا بارك"، ضمن مباريات الجولة الـ35 من الدوري الإنجليزي.

وقال سميث في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "أنا محبط، أدائنا في الشوط الأول كان جيدًا جدًا بعد الدقائق الثلاث الأولى".

وأضاف "احتساب ركلة جزاء ضدنا كلفنا النتيجة في النهاية، يمكننا جميعا الحديث كثيرا بشأن ركلة الجزاء".

وأردف "ما كان ينبغي لدوجلاس كوستا أن يغرس قدمه هكذا، لكن هل هذا يكفي لكي يسقط بوجبا؟ لا، كلنا نعرف ذلك".

واستشهد مدرب فيلا بركلة جزاء لم تحتسب لرحيم ستيرلنج لاعب مانشستر سيتي أمام تشيلسي في الجولة نفسها.

وتابع "أعتقد أنه كان قرارا مثيرا للشفقة بالنسبة لي".

واستدرك "مانشستر يونايتد فريق جيد للغاية يملك تشكيلة مميزة، إنه أحد أكبر الأندية في العالم".

وقلب مانشستر يونايتد تأخره إلى فوز أمام أستون فيلا، ليؤجل حسم لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لمانشستر سيتي رسميا.

بيرتراند تراوري سجل هدف أستون فيلا، فيما سجل برونو فيرنانديز من ركلة جزاء، وماسون جرينوود، وإيدينسون كافاني أهداف مانشستر يونايتد.

الفوز رفع رصيد مانشستر يونايتد إلى 70 نقطة في المركز الثاني بفارق 10 نقاط عن مانشستر سيتي صاحب الصدارة، فيما تجمد رصيد أستون فيلا عند 48 نقطة في المركز الـ11.