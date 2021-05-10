محرز ينافس على جائزة أفضل لاعبي سيتي في الموسم

الإثنين، 10 مايو 2021 - 13:42

كتب : FilGoal

رياض محرز - مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان

ينافس النجم الجزائري رياض محرز لاعب مانشستر سيتي على جائزة أفضل لاعبي فريقه في موسم 2020-2021.

وأوضح مانشستر سيتي عبر موقعه أن محرز ينافس على الجائزة مع الثنائي إلكاي جوندوجان وروبن دياز.

محرز شارك في 45 مباراة هذا الموسم بكل المسابقات، سجل 14 هدفا وصنع 7.

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ولعب قائد منتخب الجزائر دور البطولة في تأهل سيتي لنهائي دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه، حين سجل 3 أهداف عبور فريقه لعقبة باريس سان جيرمان في مباراتي نصف النهائي.

ويجد محرز منافسة من الألماني المتألق جوندوجان الذي لعب 43 مباراة في كل المسابقات، وأحرز 16 هدفا كهداف للفريق، وصنع 4.

أما البرتغالي روبن دياز فيعد أحد أبرز لاعبي الفريق السماوي هذا الموسم، وهو الأول له مع الفريق.

شباك سيتي اهتزت 4 مرات فقط في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، و26 مرة فقط في الدوري كأقوى دفاع.

الثلاثي أسهم بقوة في تتويج سيتي بلقب كأس رابطة المحترفين والاقتراب من حصد الدوري الإنجليزي والتواجد في نهائي دوري أبطال أوروبا.

رياض محرز مانشستر سيتي روبن دياز إلكاي جوندوجان
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