سلطات مدينة ليفربول توافق على حضور الجماهير لمباريات الدوري

وافقت سلطات مدينة ليفربول على حضور الجماهير لمباراتي ليفربول ضد كريستال بالاس وإيفرتون أمام ولفرهامبتون.

وأعلن مجلس مدينة ليفربول موافقة لجنة السلامة على حضور الجمهور للمباريات بالدوري الإنجليزي.

ملعب جوديسون بارك معقل إيفرتون سيرحب بـ6500 مشجع للقاء إيفرتون أمام ولفرهامبتون في الجولة قبل الأخيرة.

بينما يحضر 10000 مشجع لمباراة ليفربول على ملعب أنفيلد في الجولة الأخيرة.

#BreakingNews: #Liverpool’s Ground Safety Advisory Group has approved that fans can attend the final @premierleague home games for @Everton and @LFC 6,500 fans will be at Goodison Park and 10,000 at Anfield. Both clubs have ballots open. pic.twitter.com/dTQb78QAlk — Liverpool City Council (@lpoolcouncil) May 10, 2021

كانت رابطة الدوري الإنجليزي قد أعلنت يوم الأربعاء الماضي السماح للجماهير بحضور مباريات الجولتين الأخيرتين من الموسم الجاري، ورهنت حضور الجماهير بالقرارات المنتظرة من الحكومة يوم الإثنين لتخفيف لقيود الإغلاق في إنجلترا.

وذكر نادي ليفربول في بيان يوم الأربعاء: "سيرحب النادي بعودة الجماهير إلى ملعب أنفيلد في مباراة الجولة الأخيرة بالدوري، أمام كريستال بالاس يوم الأحد 23 مايو".

وأوضح ليفربول في بيانه عدة أمور من بينها عدد التذاكر المتاحة، وجاءت على النحو التالي:-

- سيعود المشجعون بما يتماشى مع الاجراءات الاحترازية التي يقوم بها أندية الدوري الإنجليزي الأخرى

- عملية الاقتراع على التذاكر مفتوحة حتى صباح يوم الاثنين 10 مايو

- هناك 10000 تذكرة متوفرة

- تظل الصحة والسلامة العامة أولوية

- الطلبات الواردة من المملكة المتحدة تخضع لقيود الحكومة

- لا تذاكر ورقية، سيتم استخدام تكنولوجيا الهاتف المحمول

- سيتم تشجيع الجماهير على إجراء اختبار فيروس كورونا قبل المباراة

الحضور الجماهيري سيقتصر على جماهير صاحب الأرض فقط.

وجاء بيان رابطة الدوري الإنجليزي على النحو التالي:-

نؤكد أن آخر جولتين من موسم 2020/21 سيقتصر فيهم الحضور على مشجعي صاحب الملعب، رهنا بتخفيف الحكومة لقيود الإغلاق في المملكة المتحدة.

من المتوقع أن يتمكن المشجعون من العودة إلى الملاعب اعتبارًا من 17 مايو بأعداد مخفضة، في انتظار قرار الحكومة النهائي بشأن شروط تخفيف الإغلاق والتي سيتم الإعلان عنها في موعد أقصاه 10 مايو.

تم إعادة جدولة مباريات الدوري الإنجليزي الأسبوع الماضي لإتاحة فرصة لكل فريق لاستضافة مباراة واحدة على أرضه مع الجماهير قبل نهاية الموسم.

ستُلعب مباريات الجولة 37 يومي 18 و19 مايو، على تبدأ مباريات الجولة الأخيرة في توقيت واحد يوم الأحد 23 مايو كما هو مخطط لها من قبل.

بعد التشاور مع الأندية، تم الاتفاق على أن المباريات لن تكون مفتوحة لمشجعي الفريق الضيف لتعظيم فرصة حضور مشجعي صاحب الملعب.

سلامة وأمن الجماهير لهما أهمية قصوى، وتمثل هذه القرارات خطوة رئيسية نحو عودة الجمهور بشكل كامل للملاعب، بما في ذلك جماهير الفريق الضيف، وذلك في بداية موسم 2021/22.

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