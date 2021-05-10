طبيب بيراميدز: فتحي تعرض لجرح قطعي في الجبهة واحتاج إلى 4 غرز

كشف مصطفى المنير رئيس الجهاز الطبي لـ بيراميدز، عن تفاصيل إصابة أحمد فتحي خلال مواجهة سيراميكا كليوباترا.

فتحي أصيب في الرأس خلال التحام هوائي مع محمد مسعد باللحظات الأخيرة من مواجهة سيراميكا كليوباترا، لتسيل الدماء بغزارة منه.

وصرّح المنيري بعد اللقاء عبر المركز الإعلامي لـ بيراميدز: "فتحي تعرض لإصابة قوية استلزمت خياطة و4 غرز".

وأضاف: "اللاعب تعرض في اصطدام عنيف مع لاعب سيراميكا لجرح قطعي في جبهة الوجه استلزمت إجراء جراحة سريعة".

وأتم: "تم علاج اللاعب داخل الملعب وحصل على 4 غرز في مكان الإصابة مع حصوله على بعض الأدوية".









































وتلقى بيراميدز أثقل هزيمة منذ أن أصبح اسم النادي (بيراميدز) وسكنت شباكه 4 أهداف لأول مرة.

كما نجح سيراميكا كليوباترا في تحقيق الفوز الأول تحت قيادة ضياء السيد المدير الفني للفريق الذي تولى المهمة عقب رحيل هيثم شعبان.

الفوز رفع رصيد سيراميكا كليوباترا إلى النقطة 30 في المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري.

وتجمد رصيد بيراميدز عند النقطة 34 في المركز الثالث.

رباعية سيراميكا سجلها أحمد ياسر ريان هدفين، وهدف لكل من شادي حسين وأحمد محسن.

بينما سجل رمضان صبحي ودودو الجباس ثنائية بيراميدز.