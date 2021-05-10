أروابارينا: أتألم للخسارة أمام سيراميكا.. والأخطاء أضاعت كل شيء في المباراة

الإثنين، 10 مايو 2021 - 00:22

كتب : FilGoal

بيراميدز - سيراميكا كليوباترا - صالح جمعة - عبد الله السعيد

عبر رودلفو أروابارينا المدير الفني لبيراميدز عن شعوره بالحزن الشديد لخسارة فريقه أمام سيراميكا كليوباترا.

وفاز سيراميكا كليوباترا على بيراميدز برباعية مقابل هدفين، في الجولة الـ21 من الدوري المصري، وهو الانتصار الأول للمدرب مع فريقه. (طالع التفاصيل)

وقال أروابارينا في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "غير سعيد على الإطلاق بالهزيمة أمام سيراميكا كليوباترا بهذه النتيجة، كل شيء كان سيئا والمباراة لا تليق بنا".

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وأضاف "قدمنا كل شيء في أول 40 دقيقة أمام سيراميكا كليوباترا وكنا أقرب للفوز بأكثر من هدف، ولكن تراجعنا في الأداء بشكل غير طبيعي بعد ذلك وتلقينا 4 أهداف".

وأكمل "ارتكبنا العديد من الأخطاء أمام سيراميكا في جميع الخطوط تسببت في الأهداف الأربعة، وأنا كمدير فني أتحمل المسؤولية كاملة عن النتيجة ولابد من نسيان الخسارة والتركيز في اللقاء المقبل خاصة أننا سنلعب مباراة مهمة ضد إنيمبا في ربع نهائي الكونفدرالية".

وواصل "هناك بعض الأخطاء في تعامل الدفاع مع العرضيات والتمركز وهي التي تسببت في تلقينا هدفين في نهاية الشوط الأول، على الجانب الآخر أهدرنا الكثير من الفرص وهو ما يجب العمل عليه والتركيز على إنهاء الفرص بفعالية أكبر أمام المرمى".

وأتم تصريحاته "أحترم كل فرق الدوري المصري ودرست لاعبي سيراميكا جيدا وأعلم قدراتهم الهجومية الكبيرة وهو ما ظهر خلال أول 40 دقيقة من المباراة، ولكن بسبب الأخطاء في نهاية الشوط الأول ضاع كل شيء وأفقدت بيراميدز السيطرة على المباراة وأنا أتألم وحزين بشكل كبير من هذه الخسارة غير المبررة".

بيراميدز سيراميكا كليوباترا الدوري المصري
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