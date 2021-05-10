ضياء السيد: أريد المزيد من صالح جمعة.. وأعتذر عن مشاهد الفوضى في مباراة بيراميدز

أبدى ضياء السيد المدير الفني لسيراميكا كليوباترا سعادته بعد فوز فريقه على بيراميدز برباعية مقابل هدفين، مشيرا إلى رضاه عن أداء اللاعبين خلال المواجهة.

وفاز سيراميكا كليوباترا على بيراميدز برباعية مقابل هدفين، في الجولة الـ21 من الدوري المصري، وهو الانتصار الأول للمدرب مع فريقه. (طالع التفاصيل)

وقال ضياء السيد عقب المباراة في المؤتمر الصحفي: "توليت تدريب سيراميكا كليوباترا منذ 11 يوما ولعبت 3 مباريات وجميعها قوية وأشكر هيثم شعبان الذي ترك لي فريقا قويا وخلال هذه الفترة البسيطة لم أضف إلا بعض التغييرات البسيطة للغاية من أجل تحسين مستوى الدفاع وتقليل الأخطاء".

وأضاف "هجوم سيراميكا قوي للغاية والفريق يمتلك لاعبين على أعلى مستوى ورغم أن الشوط الأول أمام بيراميدز لم يكن على المستوى المطلوب إلا أن الدفة تحولت في نهاية الشوط تماما لصالحنا ونجحنا في تسجيل هدفين، والتقدم بنهاية الشوط الأول أحد أهم أسباب الفوز على بيراميدز".

وواصل "نجحنا في استغلال الأخطاء الدفاعية الكبيرة في خط دفاع بيراميدز خاصة في الشوط الثاني وأنا سعيد للغاية بالمنظومة الدفاعية المميزة التي يمتلكها فريقي والتي قدمت مباراة قوية للغاية ونجحت في التعامل مع أفكاري خلال وقت قليل".

وأكمل "كما أشيد بالحارس عامر عامر الذي يقدم أداء متميز والتوفيق كان حليفا لنا خلال المباراة ونجحنا في تحقيق هذا الفوز الكبير".

وأشار "من حقنا الآن الطمع في تحقيق الانتصارات والتقدم للمربع الذهبي وأشكر إدارة النادي التي تقف خلفنا وتدعمنا بصورة قوية".

وشدد "راض بشدة عن أداء اللاعبين رغم لعب 35 دقيقة سيئة في الشوط الأول، وبيراميدز أحد أقوى فرق الدوري ويستطيع تعويض الخسارة في الفترة المقبلة".

وأتم تصريحاته "أعد الجميع ألا تتكرر مشاهد الفوضى والعصبية الزائدة التي ظهرت على لاعبي فريقي أمام بيراميدز وأعتذر عن هذه المشاهد".

وتحدث السيد عن لاعبه صالح جمعة عبر قناة صدى البلد قائلا:"صالح جمعة أعرفه ويعرفني جيدا، قلت له لن تشارك في مران واحد فقط بين أي مباراتين، عليك أن تعمل على نفسك لتشارك لمدة 90 دقيقة. لست قلقا من مستواه الفني، لكني أريده أن يشارك 90 دقيقة. يسير بشكل جيد، لكن لست راضيا عن مستواه بعد. ما يقال عنه في الإعلام بالإيجاب أنقله له".