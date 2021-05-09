المصري يكرر ما حدث في الدور الأول ضد المقاصة.. والاتحاد يتعادل مع إنبي

الأحد، 09 مايو 2021 - 23:41

كتب : FilGoal

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تعادل المصري مع مصر للمقاصة دون أهداف في المباراة التي أُقيمت على ستاد إسكندرية في الجولة 21 للدوري المصري.

ووصل المصري للنقطة 33 ليتواجد في المركز الرابع.

أما مصر للمقاصة فوصل للنقطة 27 ليحتل المركز العاشر.

وكرر الفريقان نتيجة مباراة الدور الأول، حينما تعادلا بنتيجة 1-1.

وبذلك يكون التعادل قد حسم 6 مباريات جمعت بين الفريقين في الدوري.

ويعد التعادل هو الثالث لمصر المقاصة في أخر 6 مباريات له في الدوري.

أما المصري فتعادل للمرة الأولى منذ تعادله مع إنبي في مباراة الجولة 16.

كما فشل المصري في تسجيل هدف في مباراة في الدوري منذ مواجهة البنك الأهلي في الجولة 11.

ويلعب المصري في المباراة المقبلة ضد غزل المحلة، بينما يلعب مصر للمقاصة ضد الجونة.

التعادل يحسم مواجهة إنبي والاتحاد السكندري

وفي نفس مباريات الجولة، تعادل إنبي مع الاتحاد السكندري دون أهداف في المباراة التي أُقيمت على ملعب بتروسبورت.

التعادل رفع رصيد الاتحاد للنقطة 30 ليحتل المركز السابع في الدوري.

أما إنبي فوصل للنقطة 28 ليحتل المركز التاسع.

ولم يحقق الاتحاد السكندري الفوز على إنبي منذ مباراة الجولة 18 لموسم 2018-2019.

كما واصل الاتحاد نتائجه السلبية، فلم يفز في أخر 4 مباريات في الدوري، منذ انتصاره على المقاولون العرب بنتيجة 4-2 في الجولة 17 للدوري.

فيما حقق إنبي نقطته الرابعة خلال أخر 6 مباريات.

ويلعب إنبي في الجولة المقبلة ضد الزمالك، بينما يلعب الاتحاد السكندري ضد طلائع الجيش.

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