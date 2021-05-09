سولشاير: سنحاول تأجيل حسم سيتي للدوري قدر الإمكان

عبر أولي جونار سولشاير المدير الفني لمانشستر يونايتد عن سعادته بفوز فريقه على أستون فيلا، وهو ما تسبب في تأجيل حسم مانشستر سيتي للقب الدوري الإنجليزي.

وفاز مانشستر يونايتد بنتيجة 3-1 على أستون فيلا، ليؤجل حسم جاره للقب.

ويلعب مانشستر يونايتد ضد ليستر سيتي يوم الثلاثاء المقبل، وضد ليفربول يوم الخميس المقبل، وفي حالة فقدان الفريق لأي نقاط خلال المباراتين؛ سيحتفل مانشستر سيتي بفوزه بلقب الدوري رسميا.

وقال سولشاير بعد المباراة لشبكة "سكاي سبورتس" البريطانية عن تأجيل حسم اللقب: "أمر رائع وهو أفضل شيء حدث، سنحاول أن نتعامل مع ذلك (تأجيل الحسم) بقدر الإمكان".

وتطرق للحديث عن إصابة هاري ماجواير، ووضح "نأمل أن يكون بخير، لا أعلم (حالته) لكننا في حاجة للفحص، (الإصابة) قد تستغرق عدة أسابيع أو أشهر فنحن لا نعرف".

وأضاف "لياقته جيدا وهو لاعب قوي، لكن في مباراة اليوم سقط اللاعب فوقه وهو ما عرض كاحله للإلتواء، لا أعلم مدى خطورة الموقف، قد يتواجد في مباراة الثلاثاء أو لا يتواجد".

وعن الانتصار في اللقاء، قال: "إنها نتيجة جيدة وتقلل الضغط، نستطيع أن نذهب للمباراة المقبلة ونحن نثق بأنفسنا. لقد أستمتعت باللقاء".

واستمر "عادة تكون المباريات صعبة بعد اللعب في الدوري الأوروبي، فلم نعد (إلى إنجلترا) إلا بعد الرابعة عصرا يوم الجمعة الماضي".

وتابع "حققنا ردة فعل رائعة بعد الشوط الأول، لكني أعتقد أننا كنا الطرف الأفضل في الشوط الأول وقمنا بصناعة العديد من الفرص لكننا لم ننجح في التسجيل".

وأكمل "كان بإمكاننا أن نسجل الهدف الأول، لكنهم سجلوا من لا شيء لكنه كان هدفا جيدا بالمناسبة، وأنا سعيد بأداء الجميع وأعرف مدى الصعوبة التي تكمن مع اقتراب نهاية الموسم".

وأشاد سولشاير بميسون جرينوود بعدما أحرز هدفا خلال اللقاء "هو لاعب من القمة، أعتقدت أنه سيسدد في الزاوية البعيدة لكنه سدد في الزاوية الضيقة، هو يعلم كيف ينهي الهجمات، فلقد حظى بليلة طويلة يوم الخميس (ضد روما) لكنه عمل بقوة في مباراة اليوم".

وأتم "تعتقدت أنني كنت سأقوم بتبديله بين شوطي اللقاء لأنه يحتاج للراحة، لكنه أثبت أنه قادر على تقدم الأفضل".