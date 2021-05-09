سولشاير: سنحاول تأجيل حسم سيتي للدوري قدر الإمكان

الأحد، 09 مايو 2021 - 20:39

كتب : FilGoal

أولي جونار سولشاير - مانشستر يونايتد

عبر أولي جونار سولشاير المدير الفني لمانشستر يونايتد عن سعادته بفوز فريقه على أستون فيلا، وهو ما تسبب في تأجيل حسم مانشستر سيتي للقب الدوري الإنجليزي.

وفاز مانشستر يونايتد بنتيجة 3-1 على أستون فيلا، ليؤجل حسم جاره للقب.

ويلعب مانشستر يونايتد ضد ليستر سيتي يوم الثلاثاء المقبل، وضد ليفربول يوم الخميس المقبل، وفي حالة فقدان الفريق لأي نقاط خلال المباراتين؛ سيحتفل مانشستر سيتي بفوزه بلقب الدوري رسميا.

أخبار متعلقة
سولشاير يفتح النار: لم أر جدول مباريات مماثلا في كرة القدم الحديثة مؤتمر سولشاير: تاريخ روما في قلب النتائج يقلقنا سولشاير: لا أعلم شيئا عن احتجاج جماهير يونايتد قبل مباراة ليفربول سولشاير: لدي قميصي توتي ودي روسي ولم أقصد عدم احترام روما.. وهذا ما نبني من أجله سولشاير: هذا ما اختلف في الشوط الثاني أمام روما

وقال سولشاير بعد المباراة لشبكة "سكاي سبورتس" البريطانية عن تأجيل حسم اللقب: "أمر رائع وهو أفضل شيء حدث، سنحاول أن نتعامل مع ذلك (تأجيل الحسم) بقدر الإمكان".

وتطرق للحديث عن إصابة هاري ماجواير، ووضح "نأمل أن يكون بخير، لا أعلم (حالته) لكننا في حاجة للفحص، (الإصابة) قد تستغرق عدة أسابيع أو أشهر فنحن لا نعرف".

وأضاف "لياقته جيدا وهو لاعب قوي، لكن في مباراة اليوم سقط اللاعب فوقه وهو ما عرض كاحله للإلتواء، لا أعلم مدى خطورة الموقف، قد يتواجد في مباراة الثلاثاء أو لا يتواجد".

وعن الانتصار في اللقاء، قال: "إنها نتيجة جيدة وتقلل الضغط، نستطيع أن نذهب للمباراة المقبلة ونحن نثق بأنفسنا. لقد أستمتعت باللقاء".

واستمر "عادة تكون المباريات صعبة بعد اللعب في الدوري الأوروبي، فلم نعد (إلى إنجلترا) إلا بعد الرابعة عصرا يوم الجمعة الماضي".

وتابع "حققنا ردة فعل رائعة بعد الشوط الأول، لكني أعتقد أننا كنا الطرف الأفضل في الشوط الأول وقمنا بصناعة العديد من الفرص لكننا لم ننجح في التسجيل".

وأكمل "كان بإمكاننا أن نسجل الهدف الأول، لكنهم سجلوا من لا شيء لكنه كان هدفا جيدا بالمناسبة، وأنا سعيد بأداء الجميع وأعرف مدى الصعوبة التي تكمن مع اقتراب نهاية الموسم".

وأشاد سولشاير بميسون جرينوود بعدما أحرز هدفا خلال اللقاء "هو لاعب من القمة، أعتقدت أنه سيسدد في الزاوية البعيدة لكنه سدد في الزاوية الضيقة، هو يعلم كيف ينهي الهجمات، فلقد حظى بليلة طويلة يوم الخميس (ضد روما) لكنه عمل بقوة في مباراة اليوم".

وأتم "تعتقدت أنني كنت سأقوم بتبديله بين شوطي اللقاء لأنه يحتاج للراحة، لكنه أثبت أنه قادر على تقدم الأفضل".

أولي جونار سولشاير مانشستر يونايتد الدوري الإنجليزي
نرشح لكم
أخر الأخبار
راكيتيتش معلقا على ركلة الجزاء ضد ريال مدريد: لا يهم إن كانت لمسة اليد متعمدة أم لا 13 دقيقة | الدوري الإسباني
مودريتش: كنا نريد الاعتماد على أنفسنا لكن يجب أن نتحلى بالإيمان 15 دقيقة | الدوري الإسباني
المصري يكرر ما حدث في الدور الأول ضد المقاصة.. والاتحاد يتعادل مع إنبي 18 دقيقة | الدوري المصري
سيراميكا كليوباترا يكبد بيراميدز أثقل هزيمة ويسقطه برباعية 29 دقيقة | الدوري المصري
9 مباريات على ملعبه دون هزيمة.. طلائع الجيش يعبر غزل المحلة بثلاثية 31 دقيقة | الدوري المصري
رين يعطل باريس ويقرب ليل من التتويج بالدوري الفرنسي 54 دقيقة | الدوري الفرنسي
في مباراة الموسم.. ريال مدريد يخطف نقطة قاتلة أمام إشبيلية ويبقي بصيصا من الأمل 55 دقيقة | الدوري الإسباني
السيدة العجوز تحتضر.. ميلان يدمر يوفنتوس بثلاثية ويبعده عن مراكز دوري الأبطال ساعة | الدوري الإيطالي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 عبد الحفيظ: الصباحي رأى "رفعة حاجبي" ولم ير المرفق يوم أمس.. وسأحذف رقم جريشة من هاتفي 2 في الجول يكشف موقف مصابي الأهلي قبل مباريات الزمالك وصن داونز 3 اعتذار وتوضيح 4 قائمة الأهلي – عودة متولي.. دعم رباعي لـ موسيماني في مواجهة الاتحاد
قد ينال إعجابك