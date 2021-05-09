إيفرتون يسقط وست هام ويبعده أكثر عن دوري الأبطال

قلص إيفرتون حظوظ مضيفه وست هام يونايتد في بلوغ دوري أبطال أوروبا بالتفوق عليه بهدف اليوم الأحد في الجولة 35 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل دومينيك كالفرت لوين هدف المباراة في الدقيقة 24 على ملعب لندن الأولمبي.

وبذلك رفع إيفرتون، ثامن ترتيب الدوري، رصيده إلى 55 نقطة وتوقف رصيد وست هام الخامس عند 58 نقطة.

وبات وست هام بعيدا بخمس نقاط عن المراكز الأربعة الأولى المؤهلة لدوري أبطال أوروبا.

بينما عزز إيفرتون حظوظه في التأهل لبطولة قارية بعدما قلص الفارق مع توتنام السابع إلى نقطة وللأول لقاء مؤجل.

ويحل إيفرتون ضيفا على أستون فيلا يوم الخميس بينما يواجه وست هام مضيفه برايتون يوم السبت.