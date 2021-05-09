إيفرتون يسقط وست هام ويبعده أكثر عن دوري الأبطال

الأحد، 09 مايو 2021 - 19:52

كتب : FilGoal

كالفرت لوين

قلص إيفرتون حظوظ مضيفه وست هام يونايتد في بلوغ دوري أبطال أوروبا بالتفوق عليه بهدف اليوم الأحد في الجولة 35 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل دومينيك كالفرت لوين هدف المباراة في الدقيقة 24 على ملعب لندن الأولمبي.

وبذلك رفع إيفرتون، ثامن ترتيب الدوري، رصيده إلى 55 نقطة وتوقف رصيد وست هام الخامس عند 58 نقطة.

أخبار متعلقة
تشكيل أرسنال – النني ضمن 6 تغييرات لأرتيتا ضد وست بروميتش حوار - كارتيرون: نريد تحكيما عادلا فقط.. لم نستحق الخسارة ضد الأهلي ونادم عليها منافس الأهلي – صنداونز يواصل الانتصارات ولا يخسر لاعبين ضد جالاكسي أتالانتا يخطو خطوة جديدة نحو دوري الأبطال بخماسية ضد بارما الهابط

وبات وست هام بعيدا بخمس نقاط عن المراكز الأربعة الأولى المؤهلة لدوري أبطال أوروبا.

بينما عزز إيفرتون حظوظه في التأهل لبطولة قارية بعدما قلص الفارق مع توتنام السابع إلى نقطة وللأول لقاء مؤجل.

ويحل إيفرتون ضيفا على أستون فيلا يوم الخميس بينما يواجه وست هام مضيفه برايتون يوم السبت.

إيفرتون وست هام يونايتد الدوري الإنجليزي
نرشح لكم
أخر الأخبار
راكيتيتش معلقا على ركلة الجزاء ضد ريال مدريد: لا يهم إن كانت لمسة اليد متعمدة أم لا 12 دقيقة | الدوري الإسباني
مودريتش: كنا نريد الاعتماد على أنفسنا لكن يجب أن نتحلى بالإيمان 13 دقيقة | الدوري الإسباني
المصري يكرر ما حدث في الدور الأول ضد المقاصة.. والاتحاد يتعادل مع إنبي 17 دقيقة | الدوري المصري
سيراميكا كليوباترا يكبد بيراميدز أثقل هزيمة ويسقطه برباعية 28 دقيقة | الدوري المصري
9 مباريات على ملعبه دون هزيمة.. طلائع الجيش يعبر غزل المحلة بثلاثية 30 دقيقة | الدوري المصري
رين يعطل باريس ويقرب ليل من التتويج بالدوري الفرنسي 53 دقيقة | الدوري الفرنسي
في مباراة الموسم.. ريال مدريد يخطف نقطة قاتلة أمام إشبيلية ويبقي بصيصا من الأمل 53 دقيقة | الدوري الإسباني
السيدة العجوز تحتضر.. ميلان يدمر يوفنتوس بثلاثية ويبعده عن مراكز دوري الأبطال ساعة | الدوري الإيطالي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 عبد الحفيظ: الصباحي رأى "رفعة حاجبي" ولم ير المرفق يوم أمس.. وسأحذف رقم جريشة من هاتفي 2 في الجول يكشف موقف مصابي الأهلي قبل مباريات الزمالك وصن داونز 3 اعتذار وتوضيح 4 قائمة الأهلي – عودة متولي.. دعم رباعي لـ موسيماني في مواجهة الاتحاد
قد ينال إعجابك