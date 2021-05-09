تشكيل أرسنال – النني ضمن 6 تغييرات لأرتيتا ضد وست بروميتش

أعلن ميكيل أرتيتا المدير الفني لأرسنال عن تشكيل فريقه لمباراة الجولة 35 من الدوري الإنجليزي، ضد وست بروميتش ألبيون.

وأجرى الإسباني 6 تغييرات على التشكيل الذي فشل في التأهل لنهائي الدوري الأوروبي، بالتعادل السلبي ضد فياريال على استاد الإمارات بعد الخسارة 2-1 ذهابا.

وحل المصري محمد النني بديلا للغاني توماس بارتي، بينما شارك كالوم تشامبرز وجابرييل ماجالهيس وداني سيبايوس وويليان وجابرييل مارتينيللي، على حساب هيكتور بيللرين وبابلو ماري ومارتن أوديجارد وبيير إيمريك أوباميانج.

وأتى التشكيل كاملا كالتالي..

حراسة المرمى: بيرند لينو

الدفاع: كالوم تشامبرز – روب هولدينج – جابرييل ماجالهيس

الوسط: بوكايو ساكا – محمد النني – داني سيبايوس – ويليان

الهجوم: نيكولاس بيبي – جابرييل مارتينيللي – إميل سميث رو

ويحتل أرسنال المركز العاشر بـ 49 نقطة، بينما يحل وست بروم في المركز الـ 19 بـ 26 نقطة.