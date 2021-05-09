تشكيل أرسنال – النني ضمن 6 تغييرات لأرتيتا ضد وست بروميتش

الأحد، 09 مايو 2021 - 19:09

كتب : FilGoal

محمد النني - أرسنال

أعلن ميكيل أرتيتا المدير الفني لأرسنال عن تشكيل فريقه لمباراة الجولة 35 من الدوري الإنجليزي، ضد وست بروميتش ألبيون.

وأجرى الإسباني 6 تغييرات على التشكيل الذي فشل في التأهل لنهائي الدوري الأوروبي، بالتعادل السلبي ضد فياريال على استاد الإمارات بعد الخسارة 2-1 ذهابا.

وحل المصري محمد النني بديلا للغاني توماس بارتي، بينما شارك كالوم تشامبرز وجابرييل ماجالهيس وداني سيبايوس وويليان وجابرييل مارتينيللي، على حساب هيكتور بيللرين وبابلو ماري ومارتن أوديجارد وبيير إيمريك أوباميانج.

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وأتى التشكيل كاملا كالتالي..

حراسة المرمى: بيرند لينو

الدفاع: كالوم تشامبرز – روب هولدينج – جابرييل ماجالهيس

الوسط: بوكايو ساكا – محمد النني – داني سيبايوس – ويليان

الهجوم: نيكولاس بيبي – جابرييل مارتينيللي – إميل سميث رو

ويحتل أرسنال المركز العاشر بـ 49 نقطة، بينما يحل وست بروم في المركز الـ 19 بـ 26 نقطة.

أرسنال وست بروميتش ألبيون محمد النني
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