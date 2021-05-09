منافس الأهلي – صنداونز يواصل الانتصارات ولا يخسر لاعبين ضد جالاكسي

الأحد، 09 مايو 2021 - 17:47

كتب : FilGoal

صنداونز

واصل ماميلودي صنداونز انتصاراته في الدوري الجنوب إفريقي، حيث هزم تي إس جالاكسي 1-0.

وسجل هداف الفريق، الناميبي بيتر شاوليلي هدف صنداونز الوحيد في الدقيقة 17 برأسية من داخل منطقة الـ 6 ياردات.

ويعد ذلك هدف الناميبي الـ 18 في 34 مواجهة مع الفريق هذا الموسم.

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وغاب عن الفريق للإصابة كل من المهاجم كيرميت إيراسموس، والجناح ثيمبا زواني، ولكنه لم يخسر أي لاعبين خلال المباراة المنقضية والتي أهدر خلالها جالاكسي ركلة جزاء تصدى لها الحارس كينيدي مويني.

ووسع صنداونز الفارق لـ 7 نقاط مع وصيفه أمازولو حيث حصد نقطته الـ 57 من 26 مباراة.

وتعد تلك المباراة البروفة الأخيرة قبل مواجهة الأهلي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

يستضيف الأهلي ضيفه الجنوب إفريقي على ملعب الأهلي we السلام في تمام التاسعة مساءً من يوم السبت 15 مايو.

ويدير المباراة السنغالي ماجيت ندياي ويعاونه الحاج مالك سامبا وجبريل كامارا وحكم رابع عيسى سي.

صنداونز الأهلي في إفريقيا
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