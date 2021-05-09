حسم اللقب يتأجل.. مانشستر يونايتد يقلب تأخره لفوز على أستون فيلا

قلب مانشستر يونايتد تأخره إلى فوز أمام أستون فيلا، ليؤجل حسم لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لمانشستر سيتي رسميا.

وفاز مانشستر يونايتد على أستون فيلا بهدفين مقابل هدف على ملعب "فيلا بارك"، ضمن مباريات الجولة الـ35 من الدوري الإنجليزي.

بيرتراند تراوري سجل هدف أستون فيلا، فيما سجل برونو فيرنانديز، وماسون جرينوود هدفا مانشستر يونايتد.

الفوز رفع رصيد مانشستر يونايتد إلى 70 نقطة في المركز الثاني بفارق 10 نقاط عن مانشستر سيتي صاحب الصدارة، فيما تجمد رصيد أستون فيلا عند 48 نقطة في المركز الـ11.

التشكيل

أوليه جونر سولشاير بدأ بـ ماركوس راشفورد في الهجوم، فيما حرس دين هندرسون المرمى.

وفي وسط الملعب، بدأ بول بوجبا، بجانب برونو فيرنانديز، وسكوت ماكتوميناي، وفريد.

وصف المباراة

أستون فيلا تقدم في الدقيقة الـ24 عن طريق بيرتراند تراوري. البوركينابي استلم الكرة داخل منطقة الجزاء واخترق، ثم سدد بيسراه في الزاوية البعيدة مسجلا الأول.

مانشستر يونايتد كاد يسجل التعادل في الدقيقة الـ39 عن طريق ماركوس راشفورد، لكن إيميليانو مارتينيز تصدى لها.

مارتينيز عاد وتصدى أيضا لتصويبة جرينوود في الدقيقة الـ40.

في المقابل كاد أستون فيلا يسجل الثاني في الدقيقة الـ45 بتصويبة من أوليه واتكينز، لكن هندرسون تصدى لها، لينتهي الشوط الأول بتقدم أستون فيلا بهدف.

الشوط الثاني

مانشستر يونايتد تحصل على ركلة جزاء في الدقيقة الـ53 بعد ضربة من دوجلاس رويد لـ بول بوجبا.

برونو فيرنانديز سجل الركلة بنجاح، وأحرز هدف التعادل.

انتفاضة مانشستر يونايتد استمرت بهدف ثان في الدقيقة الـ56. تمريرة من آرون فان بيساكا إلى ماسون جرينوود، والذي استدار وسدد أرضية بيسراه مسجلا الثاني.

وكاد يونايتد يسجل الثالث في الدقيقة الـ59 بعد عرضية من برونو فيرنانديز، قابلها هاري ماجواير برأسية بعيدة عن المرمى.

بيرتراند تراوري كاد يسجل التعادل في الدقيقة الـ60، لكن دين هندرسون منعه وتصدى لتصويبته.

وطالب أستون فيلا بركلة جزاء في الدقيقة الـ61، لكن بعد العودة لتقنية الفيديو قرر الحكم عدم احتساب أي شيء.

سولشاير تدخل في الدقيقة الـ65 بدخول إيديسون كافاني بدلا من ماسون جرينوود.

في المقابل، رد دين سميث بدخول جاكوب رامسي بدلا من دوجلاس رويز في الدقيقة الـ65 أيضا.

تبديلات أستون فيلا الأخرى كانت في الدقيقة الـ78 بدخول ويسلي وكينان دافيز بدلا من أنور الغازي وروس باركلي.

ورد سولشاير بدخول إيريك بايلي بدلا من هاري ماجواير في الدقيقة الـ79.

وكانت آخر تبديلات مانشستر يونايتد في الدقيقة الـ85 بدخول نيمانيا ماتيتش بدلا من برونو فيرنانديز.

وكان الحسم في الدقيقة الـ87 بهدف ثالث. عرضية من راشفورد، قابلها إيديسون كافاني برأسية في المرمى مسجلا الثالث.

كريس كافيناجي حكم المباراة أشهر بطاقة حمراء في وجه أولي واتكينز بالدقيقة الـ90 لحصوله على الإنذار الثاني بسبب ادعاء الإصابة، لينتهي اللقاء بفوز مانشستر يونايتد بثلاثة أهداف مقابل هدف.