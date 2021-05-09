جوارديولا: هذه نصيحتي لمسددي ركلات الجزاء.. لو سجل أجويرو لوصفناه بالعبقري

كشف بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي نصيحته لمسددي ركلات الجزاء، وعلق على إهدار سيرجيو أجويرو لركلة جزاء مهمة أمام تشيلسي، بعدما لعبها بطريقة بانينكا ولكن في يد حارس البلوز.

احتاج سيتي للفوز على تشيلسي من أجل التتويج بلقب الدوري الإنجليزي، لكنه خسر 1-2 أمام منافسه في نهائي دوري أبطال أوروبا هذا الشهر.

وقال جوارديولا في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "إذا سجل أجويرو ركلة الجزاء بهذه الطريقة كنا سنقول إنه عبقري".

وأضاف "أقول للاعبين أن يتخذوا قرارا واحدا عند تسديد ركلة الجزاء. بانينكا، يمين، أو يسار، اختر واحدة".

وواصل "أجويرو رجل عاقل، لن نتحدث عما فعله سيرجيو طوال الفترة التي قضاها هنا".

وأكمل "لقد اتخذ القرار، لا أحد يتوقعه، لكن إذا اقتنع، افعله. إذا كان يعتقد أن هذا هو الأفضل، فإنه يتحمل المسؤولية".

مانشستر سيتي تقدّم في نهاية الشوط الأول بواسطة رحيم سترلينج، وبعدها مباشرةً أضاع سيرخيو أجويرو ركلة جزاء بشكل محرج.

لكن في الشوط الثاني انقلبت المعطيات وتعادل تشيلسي بواسطة حكيم زياش، قبل أن يخطف ماركوس ألونسو الانتصار في الوقت بدل الضائع.

ليرفع تشيلسي رصيده إلى 62 نقطة في المركز الرابع، ويوسّع الفارق مع وست هام يونايتد الخامس إلى 4 نقاط بشكل مؤقت.

بينما تجمّد رصيد مانشستر سيتي عند 81 نقطة في الصدارة، وعجز عن حسم لقب الدوري، إذ كان في حاجة إلى الانتصار بأي نتيجة.

ولا يزال مانشستر سيتي على موعد مع فرصة الاحتفال باللقب المحلي هذا الأسبوع، لو تعثر مُطارده مانشستر يونايتد أمام أستون فيلا الأحد.

وكانت المواجهة خاصة للغاية، إذ تعد بروفة مبكرة لنهائي دوري أبطال أوروبا بين نفس الفريقين بنهاية الشهر الجاري في إسطنبول التركية.