بهدف +90.. ولفرهامبتون يعود أمام برايتون بعد الطرد

عاد ولفرهامبتون بعد التأخر، وفاز على برايتون في الدوري الإنجليزي.

وفاز ولفرهامبتون على برايتون بهدفين مقابل هدف على ملعب "مولينو"، ضمن مباريات الجولة الـ35 من الدوري الإنجليزي.

لويس دانك تقدم لـ برايتون في الدقيقة الـ35 بعد عرضية رائعة من باسكال جروس، قابلها دانك برأسية في المرمى، لينتهي الشوط الأول بتقدم الضيوف بهدف.

صاحب الهدف كان سببا في خسارة فريقه مثلما كان سببا في تقدمهم. لويس دانك تعرض للطرد في الدقيقة الـ53 بعد الاعتداء على فابيو سيلفا.

نونو سانتو استغل الطرد وزاد الضغط الهجومي. شارك أداما تراوري بدلا من روبن نيفيس في الدقيقة الـ61، وشارك ويليان جوزيه بدلا من دانيال بودانس في الدقيقة الـ69.

ونجح ولفرهامبتون في إدراك التعادل بالدقيقة الـ71 بعد تبادل للكرة بين أداما ترارري وفابيو سيلفا، لينهي تراوري الكرة بتصويبة في المرمى مسجلا الأول.

جيبس وايت كاد يسجل الثاني في الدقيقة الـ81 بعدما راوغ أداما تراوري الحارس ومرر الكرة إلى جيبس الذي سدد فوق المرمى الخالي.

ولفرهامبتون واصل الضغط، وفي الدقيقة الـ91 أضاف جيبس وايت الهدف الثاني. عرضية من الجهة اليسرى، قابلها وايت بتصويبة في الدفاع، لترتد له ويسدد مجددا في المرمى مسجلا الثاني، لينتهي اللقاء بفوز ولفرهامبتون بهدفين مقابل هدف.

فوز ولفرهامبتون رفع رصيده للنقطة الـ45 في المركز الـ12، فيما تجمد رصيد برايتون عند 37 نقطة في المركز الـ15.