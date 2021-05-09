بهدف +90.. ولفرهامبتون يعود أمام برايتون بعد الطرد

الأحد، 09 مايو 2021 - 15:12

كتب : FilGoal

جيبس وايت يحتفل بهدف ولفرهامبتون الثاني في برايتون

عاد ولفرهامبتون بعد التأخر، وفاز على برايتون في الدوري الإنجليزي.

وفاز ولفرهامبتون على برايتون بهدفين مقابل هدف على ملعب "مولينو"، ضمن مباريات الجولة الـ35 من الدوري الإنجليزي.

لويس دانك تقدم لـ برايتون في الدقيقة الـ35 بعد عرضية رائعة من باسكال جروس، قابلها دانك برأسية في المرمى، لينتهي الشوط الأول بتقدم الضيوف بهدف.

أخبار متعلقة
بعد أن حاول الغطس أمام ليفربول.. قائد ولفرهامبتون: صلاح قال لي "لا تفعل ذلك" خطوة تفصله عن الهبوط.. وست بروميتش يحتاج لمعجزة بعد التعادل مع ولفرهامبتون تراوري يسجل أخيرا! ولفرهامبتون يقتل فولام بـ "أصغر" تمريرة حاسمة في الموسم ذا صن: يونايتد يرصد 50 مليون إسترليني لضم جناح ولفرهامبتون

صاحب الهدف كان سببا في خسارة فريقه مثلما كان سببا في تقدمهم. لويس دانك تعرض للطرد في الدقيقة الـ53 بعد الاعتداء على فابيو سيلفا.

نونو سانتو استغل الطرد وزاد الضغط الهجومي. شارك أداما تراوري بدلا من روبن نيفيس في الدقيقة الـ61، وشارك ويليان جوزيه بدلا من دانيال بودانس في الدقيقة الـ69.

ونجح ولفرهامبتون في إدراك التعادل بالدقيقة الـ71 بعد تبادل للكرة بين أداما ترارري وفابيو سيلفا، لينهي تراوري الكرة بتصويبة في المرمى مسجلا الأول.

جيبس وايت كاد يسجل الثاني في الدقيقة الـ81 بعدما راوغ أداما تراوري الحارس ومرر الكرة إلى جيبس الذي سدد فوق المرمى الخالي.

ولفرهامبتون واصل الضغط، وفي الدقيقة الـ91 أضاف جيبس وايت الهدف الثاني. عرضية من الجهة اليسرى، قابلها وايت بتصويبة في الدفاع، لترتد له ويسدد مجددا في المرمى مسجلا الثاني، لينتهي اللقاء بفوز ولفرهامبتون بهدفين مقابل هدف.

فوز ولفرهامبتون رفع رصيده للنقطة الـ45 في المركز الـ12، فيما تجمد رصيد برايتون عند 37 نقطة في المركز الـ15.

في إنجلترا جبس وايت ولفرهامبتون
نرشح لكم
أخر الأخبار
برشلونة يحصل على مكافأة تتويج فيدال بالدوري مع إنتر دقيقة | الدوري الإسباني
بهدف +90.. ولفرهامبتون يعود أمام برايتون بعد الطرد 15 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مباشر في إنجلترا - أستون فيلا (0)-(0) مانشستر يونايتد.. انطلاق المباراة 29 دقيقة | الدوري الإنجليزي
رغم التتويج قبل لقاء جلادباخ.. نوير: أردنا أن نظهر من هو بطل ألمانيا الحقيقي 37 دقيقة | الدوري الألماني
ستيرلنج: تشيلسي عاقبنا على الفرص المهدرة ساعة | الدوري الألماني
تحدي القمة - أي من هؤلاء لعب للأهلي أو الزمالك؟ ساعة | الدوري المصري
فليك يسهب في الإشادة بلاعبيه بعد تحقيق لقب الدوري الألماني 2 ساعة | أوروبا
الكشف عن التشخيص المبدئي لإصابة مصطفى محمد 2 ساعة | المحترفون
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 عبد الحفيظ: الصباحي رأى "رفعة حاجبي" ولم ير المرفق يوم أمس.. وسأحذف رقم جريشة من هاتفي 2 في الجول يكشف موقف مصابي الأهلي قبل مباريات الزمالك وصن داونز 3 اعتذار وتوضيح 4 قائمة الأهلي – عودة متولي.. دعم رباعي لـ موسيماني في مواجهة الاتحاد
قد ينال إعجابك