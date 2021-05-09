انتهت في إنجلترا - أستون فيلا (1)-(3) مانشستر يونايتد.. فوز جديد للشياطين الحمر

يستضيف أستون فيلا فريق مانشستر يونايتد ضمن مباريات الجولة 35 من الدوري الإنجليزي.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الثاني برصيد 67 نقطة من 33 مباراة بينما أستون فيلا في المركز الحادي عشر برصيد 48 نقطة.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا

=============

نهاية المباراة

ق. 91 طرد أوليه واتكينز.

ق. 87 جووول ثااالث. عرضية من راشفورد، قابلها كافاني برأسية في المرمى مسجلا الثالث.

ق. 64 كافاني يشارك بدلا من جرينوود.

ق. 59 عرضية من أنور الغازي، قابلها برتراند تراوري بلمسة تصدى لها دين هندرسون.

ق. 55 جووول ثاااني. تمريرة من فان بيساكا إلى ماسون جرينوود الذي استدار وسدد مسجلا الثاني.

ق. 51 جوووول التعاادل. برونو فيرنانديز يسجل ركلة الجزاء بنجاح في المرمى مسجلا التعادل.

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق24 جوووول بيرتراند تراوري يسجل الأول

انطلاق المباراة