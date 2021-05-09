انتهت في إنجلترا - أستون فيلا (1)-(3) مانشستر يونايتد.. فوز جديد للشياطين الحمر

الأحد، 09 مايو 2021 - 14:59

كتب : FilGoal

برونو فيرنانديز يحتفل بهدف مانشستر يونايتد الأول في أستون فيلا

يستضيف أستون فيلا فريق مانشستر يونايتد ضمن مباريات الجولة 35 من الدوري الإنجليزي.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الثاني برصيد 67 نقطة من 33 مباراة بينما أستون فيلا في المركز الحادي عشر برصيد 48 نقطة.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا

=============

نهاية المباراة

ق. 91 طرد أوليه واتكينز.

ق. 87 جووول ثااالث. عرضية من راشفورد، قابلها كافاني برأسية في المرمى مسجلا الثالث.

ق. 64 كافاني يشارك بدلا من جرينوود.

ق. 59 عرضية من أنور الغازي، قابلها برتراند تراوري بلمسة تصدى لها دين هندرسون.

ق. 55 جووول ثاااني. تمريرة من فان بيساكا إلى ماسون جرينوود الذي استدار وسدد مسجلا الثاني.

ق. 51 جوووول التعاادل. برونو فيرنانديز يسجل ركلة الجزاء بنجاح في المرمى مسجلا التعادل.

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق24 جوووول بيرتراند تراوري يسجل الأول

انطلاق المباراة

في إنجلترا الدوري الإنجليزي مانشستر يونايتد
نرشح لكم
أخر الأخبار
حوار - كارتيرون: نريد تحكيما عادلا فقط.. لم نستحق الخسارة ضد الأهلي ونادم عليها 57 دقيقة | الدوري المصري
منافس الأهلي – صنداونز يواصل الانتصارات ولا يخسر لاعبين ضد جالاكسي ساعة | دوري أبطال إفريقيا
أتالانتا يخطو خطوة جديدة نحو دوري الأبطال بخماسية ضد بارما الهابط ساعة | الدوري الإيطالي
حسم اللقب يتأجل.. مانشستر يونايتد يقلب تأخره لفوز على أستون فيلا 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
أمين عمر حكما لقمة الأهلي ضد الزمالك 2 ساعة | الدوري المصري
مولر: التتويج بالدوري 9 مرات متتالية أمر جنوني 2 ساعة | الدوري الألماني
3 مشاكل لـ الأهلي قبل القمة.. معضلة مستمرة وحل قد يسبب أزمة لـ الزمالك 3 ساعة | تحليل في الجول
جوارديولا: هذه نصيحتي لمسددي ركلات الجزاء.. لو سجل أجويرو لوصفناه بالعبقري 3 ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 عبد الحفيظ: الصباحي رأى "رفعة حاجبي" ولم ير المرفق يوم أمس.. وسأحذف رقم جريشة من هاتفي 2 في الجول يكشف موقف مصابي الأهلي قبل مباريات الزمالك وصن داونز 3 اعتذار وتوضيح 4 قائمة الأهلي – عودة متولي.. دعم رباعي لـ موسيماني في مواجهة الاتحاد
قد ينال إعجابك