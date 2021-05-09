قائمة بيراميدز – عودة رمضان صبحي ضد سيراميكا كليوباترا

عاد رمضان صبحي لاعب بيراميدز لقائمة فريقه لمواجهة سيراميكا كليوباترا.

وأعلن رودلفو أروابارينا المدير الفني لبيراميدز عن قائمة الفريق التي ستلعب ضد سيراميكا كليوباترا في الجولة 21 للدوري المصري.

وتواجد رمضان صبحي بعدما غاب عن مباراة وادي دجلة بسبب إصابته بكدمة في العين.

ويغيب دييجو رولان عن قائمة الفريق.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي - عبد الرحمن أيمن.

خط الدفاع: أحمد أيمن منصور - عبد الله بكري - طارق طه - محمد حمدي - أحمد فتحي - أحمد سامي.

خط الوسط: عمر جابر - إيريك تراوري - إسلام عيسى - رمضان صبحي - أحمد توفيق - نبيل دونجا - إبراهيم حسن - عبد الله السعيد - محمود حمادة - إبراهيم عادل.

خط الهجوم: جون أنطوي - دودو الجباس.

ويحتل بيراميدز المركز الثالث في الدوري برصيد 34 نقطة.