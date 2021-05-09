كلوب: لو فزنا بالمباريات الأربع المقبلة سنتأهل للأبطال

يرى يورجن كلوب مدرب ليفربول أن فريقه سيتأهل حتما لدوري أبطال أوروبا إذا حقق الفوز في آخر 4 جولات من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال الألماني لشبكة سكاي سبورتس:"لو فزنا بجميع اللقاءات سيكون ذلك كافيا (للتأهل لدوري الأبطال)".

ثم استدرك "لكن الأمر صعب، سنلعب يوم الخميس ضد مانشستر يونايتد، انظر إلى قائمة لاعبيه، أن يلعب 3 مباريات خلال 5 أيام فهو جنون. لا أفهم ذلك".

وأضاف "كل فريق لديه هدف في البطولة، وحتى لو حقق هدفه سيلعب دون ضغوط. نحن مضغوطون طالما أننا نفوز".

واستعاد ليفربول سكة الانتصارات بإسقاط ضيفه ساوثامبتون يوم السبت بهدفين دون رد ليرتقي للمركز الخامس في ترتيب الدوري.

ويأمل ليفربول احتلال أحد المراكز الأربعة الأولى ليشارك في دوري الأبطال.

وأمامه لقاء صعب ضد يونايتد يوم الخميس، ويلعب قبلها الأخير ضد أستون فيلا يوم الأحد وضد ليستر سيتي يوم الثلاثاء.

وبعد لقاء يونايتد، سيلعب ليفربول ضد وست بروميتش ألبيون ثم بيرنلي ثم كريستال بالاس.