منذ انتقاله لليفربول.. صلاح الأكثر تحقيقا للنقاط في فانتازي الدوري الإنجليزي

يواصل محمد صلاح تحطيم الأرقام القياسية منذ انتقاله لليفربول في صيف 2017.

الجناح المصري الذي كسر رقم ستيفن جيرارد وأصبح الهداف التاريخي لليفربول في دوري أبطال أوروبا، حقق رقما قياسيا جديدا لكن في اللعبة الافتراضية: "فانتازي" الدوري الإنجليزي.

وأعلن حساب اللعبة الرسمي عبر "تويتر" عن وصول صلاح لـ1000 نقطة منذ انتقاله لليفربول، ليكون الأعلى تحقيقا للنقاط منذ أن عاد للدوري الإنجليزي.

Mohamed Salah has amassed exactly 1,000 #FPL points since joining Liverpool! The most scored by any player in that time 🙌 pic.twitter.com/7PpFLr0HWk — Fantasy Premier League (@OfficialFPL) May 8, 2021

ويتم احتساب النقاط للاعبين في اللعبة الافتراضية، وفقا لتسجيلهم وصناعتهم للأهداف، وعدد خروجهم بشباك نظيفة، فكلما زاد إسهام اللاعب زاد عدد نقاطه.

كما يتم خصم نقاط من رصيد اللاعب خلال المباراة، حال حصوله على بطاقة صفراء أو حمراء، أو تسجيل هدفا عكسيا.

وحتى الآن، حصد صلاح 205 نقطة في "فانتازي" الدوري الإنجليزي في الموسم الحالي.

وسجل صلاح 20 هدفا في الدوري الإنجليزي هذا الموسم.