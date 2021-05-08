منذ انتقاله لليفربول.. صلاح الأكثر تحقيقا للنقاط في فانتازي الدوري الإنجليزي

السبت، 08 مايو 2021 - 23:46

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ليفربول - نيوكاسل - الدوري الإنجليزي

يواصل محمد صلاح تحطيم الأرقام القياسية منذ انتقاله لليفربول في صيف 2017.

الجناح المصري الذي كسر رقم ستيفن جيرارد وأصبح الهداف التاريخي لليفربول في دوري أبطال أوروبا، حقق رقما قياسيا جديدا لكن في اللعبة الافتراضية: "فانتازي" الدوري الإنجليزي.

وأعلن حساب اللعبة الرسمي عبر "تويتر" عن وصول صلاح لـ1000 نقطة منذ انتقاله لليفربول، ليكون الأعلى تحقيقا للنقاط منذ أن عاد للدوري الإنجليزي.

ويتم احتساب النقاط للاعبين في اللعبة الافتراضية، وفقا لتسجيلهم وصناعتهم للأهداف، وعدد خروجهم بشباك نظيفة، فكلما زاد إسهام اللاعب زاد عدد نقاطه.

كما يتم خصم نقاط من رصيد اللاعب خلال المباراة، حال حصوله على بطاقة صفراء أو حمراء، أو تسجيل هدفا عكسيا.

وحتى الآن، حصد صلاح 205 نقطة في "فانتازي" الدوري الإنجليزي في الموسم الحالي.

وسجل صلاح 20 هدفا في الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

محمد صلاح ليفربول الدوري الإنجليزي
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