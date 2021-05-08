بصناعة صلاح ورأس ماني وتسديدة تياجو.. ليفربول يتنفس الصعداء بإسقاط ساوثامبتون

السبت، 08 مايو 2021 - 23:08

كتب : FilGoal

ليفربول

بعد تعادلين أفقداه 4 نقاط، عاد ليفربول لسكة الانتصارات بإسقاط ضيفه ساوثامبتون بهدفين اليوم السبت في الجولة 35 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وصنع محمد صلاح نجم مصر هدف المباراة الأول الذي سجله ساديو ماني في الدقيقة 31 ، بينما سجل تياجو ألكانتارا الهدف الثاني في الدقيقة 91 ليرتقي ليفربول للمركز السادس في ترتيب الدوري رافعا رصيده إلى 57 نقطة بينما ظل ساوثامبتون في المركز 16 ورصيده 37 نقطة.

وغابت المحاولات في بداية المباراة إلى أن سدد ماني لكن الكرة علت عارضة مرمى ساوثامبتون في الدقيقة العاشرة.

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وسنحت فرصة لصلاح في الدقيقة 19 لكنه سدد من زاوية ضيقة ليتصدى الحارس فريزر فورستر، قبل أن يعاود نجم مصر الكرة في الدقيقة 25 ويتصدى الأخير مجددا.

وهيمن ليفربول على اللقاء بعد مرور 20 دقيقة وكاد يتقدم في الدقيقة 26 لولا اصطدام الكرة بالعارضة إثر ضربة رأس من جورجينيو فينالدوم.

وباغت سوثامبتون بهجوم مرتد في الدقيقة 30 وسدد تشي آدامز لكن تصدى الحارس أليسون، لترتد الكرة لليفربول ويمرر صلاح الكرة عالية ليتابعها ماني برأسه في الشباك.

هدف هو الأول الذي يصنعه أحدهما ويسجله الآخر لليفربول في الموسم الحالي من الدوري، آخر هدف صنعه أحدهما وسجله الآخر كان ضد كريستال بالاس في يونيو 2020.

وسنحت فرصة هائلة لصلاح في الدقيقة 36 لكنه تأخر في التسديد ليتصدى دفاع الضيوف.

وتراجع إيقاع المباراة في الشوط الثاني وسط محاولات متبادلة وإثر خطأ دفاعي كاد ميتشيل أوبافيمي يباغت مرمى ليفربول لكن تدخل أليسون سريعا لينقذ الموقف في الدقيقة 67.

وواصل ساوثامبتون ضغطه أملا في إدراك التعادل وعاود أليسون التألق في الدقيقة 71 بالتصدي لتسديدة من مسافة قريبة لإبراهيما ديالو.

وغادر صلاح ملعب أنفيلد رود في الدقيقة 87 ودخل أليكس أوكسليد تشامبرلين بدلا منه.

وفي الدقيقة 91 حطم تياجو ألكانتارا أمل ساوثامبتون بتسديدة متقنة سكنت الشباك ليؤكد انتزاع ليفربول للثلاث نقاط.

ويحل ليفربول ضيفا على مانشستر يونايتد يوم الخميس في الجولة 34 بينما يستضيف ساوثامبتون فريق كريستال بالاس يوم الثلاثاء.

ليفربول الدوري الإنجليزي
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