أجويرو يعتذر

اعتذر سيرخيو أجويرو مهاجم مانشستر سيتي، على إهدار ركلة جزاء كانت كفيلة بجعل فريقه يتقدم 2-0 على تشيلسي في الشوط الأول من مواجهتهما ضمن الجولة 34 للدوري الإنجليزي، التي انتهت بنتيجة 2-1 لتشيلسي.

سيرخيو أجويرو النادي : مانشستر سيتي مانشستر سيتي

وكتب أجويرو عبر تويتر: "أود الاعتذار لزملائي والجهاز والمشجعين على إهدار ركلة الجزاء، لقد كان قرارا سيئا وأتحمل مسؤوليته كاملة".

الدقيقة 44 شهدت سوء تقدير للدنماركي أندرياس كريستينسن في إبعاد الكرة، ليخطفها جابرييل جيسوس الذي أرسل عرضية نحو أجويرو، والأخير فشل في ترويض الكرة أمام المرمى الخالي، ليسددها من أمامه زميله رحيم سترلينج ويفتتح التسجيل لأصحاب الأرض.

لقطة الهدف تسببت في إصابة كريستينسن ليغادر الملعب في ضربة ثنائية للمدرب توماس توخيل، لكنها ستكون ثلاثية بعد لحظات.

بينما كان تشيلسي بعشرة لاعبين وفي انتظار صافرة الحكم، ارتكب الشاب باري جيلمور ركلة جزاء على جيسوس.

وبالطبع التسديد لم يكن ليتكلف به أي شخص سوى الهداف التاريخي الذي يغادر بنهاية الموسم: أجويرو.

والمهاجم الأرجنتيني ربما فكّر أنه قد يكون آخر أهدافه على ملعب سيتي أوف مانشستر، فأراد أن يجعله مميزا، ولهذا قرر التسديد على طريقة بانينكا، لكن الركلة خرجت بشكل محرج.

في المقابل، لم ينخدع الحارس ميندي ولم يرتم مبكرا، ليتمكن من إمساك الكرة بيد واحدة بكل سهولة من الوضع واقفا، وينفجر المدرب جوارديولا غاضبًا.

ليهدر سيتي ركلة الجزاء الرابعة على التوالي في الدوري الإنجليزي، أمر لم يحدث في المسابقة منذ توتنام هوتسبير عام 1995.

تأجل حسم مانشستر سيتي للقب الدوري الإنجليزي، بخسارته القاتلة أمام ضيفه تشيلسي بهدفين مقابل هدف واحد في ملعب مدينة مانشستر بالجولة 35 للمسابقة.

ليرفع تشيلسي رصيده إلى 62 نقطة في المركز الرابع، ويوسّع الفارق مع وست هام يونايتد الخامس إلى 4 نقاط بشكل مؤقت.

بينما تجمّد رصيد مانشستر سيتي عند 81 نقطة في الصدارة، وعجز عن حسم لقب الدوري، إذ كان في حاجة إلى الانتصار بأي نتيجة.

ولا يزال مانشستر سيتي على موعد مع فرصة الاحتفال باللقب المحلي هذا الأسبوع، لو تعثر مُطارده مانشستر يونايتد أمام أستون فيلا غدا الأحد.

وكانت المواجهة خاصة للغاية، إذ تعد بروفة مبكرة لنهائي دوري أبطال أوروبا بين نفس الفريقين بنهاية الشهر الجاري في إسطنبول التركية.