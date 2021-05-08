جوارديولا: تصرف أجويرو؟ المُسدد هو صاحب القرار.. وكنا نستحق ركلة جزاء أخرى

السبت، 08 مايو 2021 - 21:43

كتب : FilGoal

جوارديولا

جوارديولا مانشستر سيتي تشيلسي في إنجلترا الدوري الإنجليزي
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