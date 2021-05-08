جوارديولا: تصرف أجويرو؟ المُسدد هو صاحب القرار.. وكنا نستحق ركلة جزاء أخرى السبت، 08 مايو 2021 - 21:43 كتب : FilGoal جوارديولا جوارديولا مانشستر سيتي تشيلسي في إنجلترا الدوري الإنجليزي نرشح لكم أخر الأخبار كرة يد - ممدوح هاشم يفوز بالدوري الروماني رفقة دينامو بوخارست 15 دقيقة | رياضات أخرى أجويرو يعتذر 18 دقيقة | الدوري الإنجليزي تحت إدارة إماراتية.. تروا أول الصاعدين للدوري الفرنسي الممتاز 36 دقيقة | الدوري الفرنسي صنع هدفه الثامن.. كريم حافظ يُسهم في فوز مالاتياسبور على ريزه 39 دقيقة | المحترفون كارتيرون يكشف سبب انتظام الزمالك في معسكر مبكر قبل مواجهة الأهلي 56 دقيقة | الدوري المصري تقرير تركي: إصابة مصطفى محمد في الكاحل ضد بشكتاش 59 دقيقة | المحترفون جوارديولا: تصرف أجويرو؟ المُسدد هو صاحب القرار.. وكنا نستحق ركلة جزاء أخرى ساعة | الدوري الإنجليزي اللقاء شهد إصابة مصطفى محمد.. جالاتاسراي يفوز على بشكتاش ويعيد آماله في التتويج بالدوري التركي ساعة | المحترفون التعليقات برجاء تفعيل الJavaScript لتتمكن من رؤية التغليقات من Disqus. مصدر بـ الزمالك يكشف لـ في الجول: عرض مبدئي لـ أوباما.. ولا شيء رسمي بشأن زيزو تقرير تركي: إصابة مصطفى محمد في الكاحل ضد بشكتاش مباشر في إنجلترا - ليفربول (1) (0) ساوثامبتون.. أليسون يتألق ليس اليوم.. تشيلسي يحرج مانشستر سيتي وأجويرو بفوز قاتل في بروفة نهائي الأبطال محامي السعيد لـ في الجول: مركز التسوية لم يبلغنا بوجود دعوى الأهلي.. وفيفا حكم بعدم أحقيته الأكثر مشاهدة 1 عبد الحفيظ: الصباحي رأى "رفعة حاجبي" ولم ير المرفق يوم أمس.. وسأحذف رقم جريشة من هاتفي 2 في الجول يكشف موقف مصابي الأهلي قبل مباريات الزمالك وصن داونز 3 اعتذار وتوضيح 4 قائمة الأهلي – عودة متولي.. دعم رباعي لـ موسيماني في مواجهة الاتحاد أمس اليوم غدا الدوري الإنجليزي 1 ليستر سيتي 4 نيوكاسل يونايتد انتهت الدوري الإسباني 2 ريال سوسيداد 0 إلتشي انتهت الدوري الألماني 2 شتوتجارت 1 أوجسبورج انتهت الدوري الفرنسي 0 لانس 3 ليل انتهت دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 1 الشباب 5 الهلال انتهت الدوري المصري 0 المقاولون العرب 0 الإنتاج الحربي مباشر 17:42 الدوري الإنجليزي 1 ليفربول 0 ساوثامبتون مباشر 32:5 الدوري الإنجليزي 1 مانشستر سيتي 2 تشيلسي انتهت الدوري الإنجليزي 3 ليدز يونايتد 1 توتنام هوتسبر انتهت الدوري الإنجليزي 0 شيفيلد يونايتد 2 كريستال بالاس انتهت الدوري المصري - بيراميدز - سيراميكا كليوباترا لم تبدأ 21:30 الدوري المصري - إنبـي - الاتحاد السكندري لم تبدأ 21:30 الدوري المصري - طلائع الجيش - غزل المحلة لم تبدأ 21:30 الدوري المصري - المصري - مصر للمقاصة لم تبدأ 21:30 الدوري الإنجليزي - أرسنال - وست بروميتش ألبيون لم تبدأ 20:00 قد ينال إعجابك