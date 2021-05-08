مؤتمر توخيل: كنا محظوظين ضد سيتي.. ولكن تشيلسي يفعل كل ما بوسعه ليستحق هذا الحظ

يرى توماس توخيل المدير الفني لتشيلسي، أن فريقه كان محظوظا في العودة في النتيجة أمام مانشستر سيتي، ولكنه أكد أن فريقه "يفعل كل ما في وسعه ليستحق هذا الحظ".

تأجل حسم مانشستر سيتي للقب الدوري الإنجليزي، بخسارته القاتلة أمام ضيفه تشيلسي بهدفين مقابل هدف واحد في ملعب مدينة مانشستر بالجولة 35 للمسابقة.

مانشستر سيتي تقدّم في نهاية الشوط الأول بواسطة رحيم سترلينج، وبعدها مباشرةً أضاع سيرخيو أجويرو ركلة جزاء بشكل محرج.

لكن في الشوط الثاني انقلبت المعطيات وتعادل تشيلسي بواسطة حكيم زياش، قبل أن يخطف ماركوس ألونسو الانتصار في الوقت بدل الضائع.

وفي المؤتمر الصحفي عقب المباراة قال توخيل: "كنا محظوظين في إننا لم نحتج للكثير للعودة. بكل بساطة كان من الممكن أن نكون خاسرين 2-0 في الشوط الأول. الأمر لم يكن تكتيكيا، فقط موقف فردي في الـ 4 دقائق الأخيرة من الشوط نتج عنه هدف ستيرلنج".

وأضاف "بعد ذلك لقد كنا منقوصين وارتبك شكلنا واحتسب الحكم ركلة جزاء قاسية جدا".

ولكنه شدد "ميندي أبقانا في المباراة، كان من الممكن أن نخسر المباراة في تلك الدقائق، ولكننا لم نكن لنستحق ذلك".

وأوضح "ثقتنا تتزايد، جودتنا أيضا تزيد، بالطبع تحتاج للحظ في كرة القدم وهذا ما حصلنا عليه في الشوط الثاني".

وأكمل "الفتيان متعبون بعد مباراة ريال مدريد، ولكن ثقتهم وترابطهم يتزايد، نحتاج للحظ لكننا نفعل كل ما في وسعنا لنستحق هذا الحظ".

وأتم "أظن أن رحيم ستيرلنج كان محظوظا للبقاء في الملعب بعد خطأه القوي ضد تيمو فيرنر".

ورفع تشيلسي رصيده إلى 62 نقطة في المركز الرابع، ويوسّع الفارق مع وست هام يونايتد الخامس إلى 4 نقاط بشكل مؤقت.

بينما تجمّد رصيد مانشستر سيتي عند 81 نقطة في الصدارة، وعجز عن حسم لقب الدوري، إذ كان في حاجة إلى الانتصار بأي نتيجة.

ولا يزال مانشستر سيتي على موعد مع فرصة الاحتفال باللقب المحلي هذا الأسبوع، لو تعثر مُطارده مانشستر يونايتد أمام أستون فيلا غدا الأحد.

وكانت المواجهة خاصة للغاية، إذ تعد بروفة مبكرة لنهائي دوري أبطال أوروبا بين نفس الفريقين بنهاية الشهر الجاري في إسطنبول التركية.