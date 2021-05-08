وفاة الكاميروني ساندا لاعب المصري والقطن السابق

توفي الكاميروني ساندا عمر لاعب المصري البورسعيدي السابق، أمس الجمعة، عن عمر 38 عاما.

ونشر المصري عبر حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي رسالة تعزية ونعي للاعبه السابق.

تلقينا ببالغ الحزن خبر وفاة لاعبنا السابق عمر ساندا، خالص تعازينا ونسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته. Nous avons reçu avec une grande tristesse la nouvelle du décès de notre ancien joueur Sanda Oumarou , notre sincères condoléances et que son âme repose en paix. pic.twitter.com/xwT913QNby — Al-Masry SC (@AlMasrySC) May 8, 2021

وارتدى ساندا قميص المصري بين 2005 و2007، بعد أن بدأ مسيرته في القطن الكاميروني وقاده للفوز بكأس الكونفدرالية 2003.

لاحقا عاد ساندا لصفوف القطن بعد رحيله عن المصري، وساهم في تحقيق إنجاز تاريخي بقيادة النادي الكاميروني إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا 2008.

القطن اصطدم وقتها في النهائي بالأهلي، ليخسر في استاد القاهرة 2-0، ويتعادل في جاروا 2-2 ويخسر اللقب.

وذكر موقع Kick442 الكاميروني أن ساندا عانى من متاعب صحية أبعدته عن تدريب نادي نجاونديري مطلع الموسم الجاري، قبل أن تؤدي إلى وفاته.