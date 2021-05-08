وفاة الكاميروني ساندا لاعب المصري والقطن السابق

السبت، 08 مايو 2021 - 21:14

كتب : FilGoal

ساندا عمر

توفي الكاميروني ساندا عمر لاعب المصري البورسعيدي السابق، أمس الجمعة، عن عمر 38 عاما.

ونشر المصري عبر حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي رسالة تعزية ونعي للاعبه السابق.

وارتدى ساندا قميص المصري بين 2005 و2007، بعد أن بدأ مسيرته في القطن الكاميروني وقاده للفوز بكأس الكونفدرالية 2003.

لاحقا عاد ساندا لصفوف القطن بعد رحيله عن المصري، وساهم في تحقيق إنجاز تاريخي بقيادة النادي الكاميروني إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا 2008.

القطن اصطدم وقتها في النهائي بالأهلي، ليخسر في استاد القاهرة 2-0، ويتعادل في جاروا 2-2 ويخسر اللقب.

وذكر موقع Kick442 الكاميروني أن ساندا عانى من متاعب صحية أبعدته عن تدريب نادي نجاونديري مطلع الموسم الجاري، قبل أن تؤدي إلى وفاته.

المصري
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