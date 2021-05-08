زياش: نستطيع إسقاط أي فريق

يثق حكيم زياش نجم تشيلسي في قدرة فريقه على تجاوز أي منافس وذلك بعد إسقاط مضيفه مانشستر سيتي اليوم السبت بنتيجة 2-1 في الجولة 35 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال المغربي عقب المباراة لقناة بي إن سبورتس:"لم نتحفز أكثر للمباراة بسبب الرغبة في حرمان سيتي من التتويج، خضنا اللقاء مثل أي لقاء آخر".

وأضاف "كما ترى، نستطيع هزيمة أي فريق. الفوز مرة أخرى على سيتي يمنحنا الثقة".

وأتم "نهائي دوري أبطال أوروبا سيكون مختلفا بالطبع، هناك مباريات عديدة أمامنا قبل هذا اللقاء".

وأنهى سيتي الشوط الأول متفوقا بهدف وأهدر ركلة جزاء كادت تمنحه أسبقية ممتازة.

لكن زياش أدرك التعادل في الشوط الثاني قبل أن يسجل ماركوس ألونسو هدفا حاسما في الوقت البديل.

وبذلك أجل تشيلسي تتويج سيتي بلقب الدوري، ففوز الأخير اليوم كان سيمنحه اللقب.

وسيلتقي الفريقان في 29 مايو المقبل في نهائي دوري أبطال أوروبا.