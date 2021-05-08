مباشر في إنجلترا - مانشستر سيتي (1) (1) تشيلسي.. فودين يهدر

السبت، 08 مايو 2021 - 18:21

كتب : FilGoal

مانشستر ستي

يحل تشيلسي ضيفا على مانشستر سيتي في الجولة 35 للدوري الإنجليزي الممتاز، والفوز يمنح كتيبة بيب جوارديولا اللقب رسميا.

ويقدّم FilGoal.com تغطية لحظة بلحظة للمباراة يمكنك متابعتها من هــــنــــا

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ق.86 عرضية جميلة من جوندوجانيقابلها فودين بلمسة خفيفة كادت أن تسكن الشباك

ق.81 تشيلسي يسجل هدفين متتاليين بواسطة فيرنر وهودسون أودوي لكن راية الحكم تعلن عن تسلل في المرتين

ق.80 دخول زينتشينكو بدلا من ميندي

ق.76 خروج زياش ودخول هودسون أودوي

ق.71 خروج فيران توريس ودخول فيل فودين، وخروج أجويرو ودخول جوندوجان

ق.68 دخول جورجينيو بدلا من كانتي

ق.63 جووووووووول زياش يدرك التعادل بتسديدة قوية ورائعة من على حدود منطقة الجزاء

ق.52 تسديدة من حكيم زياش من خارج منطقة الجزاء يتصدى لها إيديرسون بثبات

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق.+47 أجويرو يسدد الركلة على طريقة بانينكا وميندي يمسكها بسهولة بيد واحدة

ق.+46 ركلة جزاء لـ مانشستر سيتي بعد عرقلة جيلمور لـ جابرييل جيسوس

ق.44 جووووووووول رحيم سترلينج يسجل الهدف الأول لـ مانشستر سيتي بعد عرضية جابرييل جيسوس الذي افتك الكرة من كريستينسن

ق.43 تسديدة من زياش من خارج منطقة الجزاء يبعدها إيديرسون

ق.33 فيرنر ينطلق في المساحة الخالية ويسدد كرة تمر بجوار القائم

ق.20 زياش يرسل فيرنر في مساحة خالية نحو المرمى لكن الألماني يستلم الكرة إلى الخارج لتضيع الفرصة

ق.8 تسديدة أرضية من ميندي تمر بجوار قائم ميندي

ق.4 تهديد أول لـ سيتي بواسطة فيران توريس الذي انطلق مستغلال هفوة كريستينسن، لكنه سدد أعلى المرمى

بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل

مانشستر سيتي تشيلسي في إنجلترا الدوري الإنجليزي
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