مؤتمر زيدان: مستقبلي؟ سأجعل الأمر سهلا للغاية.. ولدينا 4 نهائيات

السبت، 08 مايو 2021 - 15:09

كتب : FilGoal

زين الدين زيدان - ريال مدريد

أثار زين الدين زيدان المدير الفني لـ ريال مدريد الجدل حول مستقبله مع الفريق قبل مواجهة إشبيلية في الجولة 35 من الدوري الإسباني.

ويستعد ريال مدريد لمواجهة الفريق الأندلسي، غدا الأحد، وعينه اليوم على قمة الجولة بين أتليتكو مدريد المتصدر وبرشلونة الثالث.

وقال زيدان في المؤتمر الصحفي عن مستقبله مع الملكي: "سأجعل الأمر سهلا للغاية بالنسبة للنادي، لأنه منحني كل شيء. لكن الأمر يتعلق بمباراة بإشبيليةـ لا أكثر. إشبيلية وما تبقى من مباريات في الدوري".

أخبار متعلقة
ماركا: عرض من فرانكفورت لـ راؤول.. ومستقبل زيدان يحسم القرار زيدان: افتقرنا للقوة في الهجوم.. فخور بالوصول لتلك المرحلة رغم كل الظروف مؤتمر ليلة الأبطال – زيدان: أرفع قبعتي لكل لاعبي فريقي بسبب ما حدث.. ولن أخاطر براموس مؤتمر ليلة الأبطال - توخيل لصحفي: هل تتبع زيدان؟

وعن مباراة الفريق الأندلسي واصل: "إنه فريق جيد، ستكون مباراة مختلفة عن لقاء تشيلسي. وستكون صعبة".

وأضاف "نعرف ما الذي نلعب من أجله. لدينا أربع نهائيات. علينا أن ننسى دوري أبطال أوروبا الآن ونركز على ما تبقى لدينا".

وواصل ردا على الانتقادات، قائلا: "كل شخص يقوم بعمله. أتحمل مسؤولية الفوز والخسارة، إنها كرة القدم. الشيء المهم هو تقديم كل شيء، وإذا لم تصل لاحقا، فاستمر في العمل. قال لي والدي: العمل والعمل و العمل والباقي مجرد ثرثرة".

وتطرق للحديث عن الإصابات التي تضرب الفريق "هذا مصدر قلق، لأن هناك الكثير من الإصابات. هذا يقلقني بالطبع. إنه عام صعب، ولا يستريح اللاعبون أبدا، فيروس كورونا وجدول الدوري، هذا هو المتاح. أتمنى أن يتغير هذا في العام المقبل ويكون الوضع طبيعي أكثر، مع بداية الموسم الطبيعي".

وأوضح رأيه مما حدث مع إدين هازارد عقب مباراة تشيلسي: "إدين اعتذر، لم يرد أن يؤذي أحدا، وهذا أهم شيء. لقد اعتذر، لقد تحدثنا ولا شيء آخر لنقوله. سوف يساعدناـ أتمنى أن نتمكن قريبا من رؤية هازارد. لا زال لديه عقدا مع ريال مدريد".

وأتم عن إصابة سيرخيو راموس: "لقد عانى للأسف. وسيتم علاجه. لم نخاطر بأي شيء في لندن، وأتمنى أن يعود قبل نهاية الموسم. لكن لن يكون متاحا غدا".

ويحتل ريال مدريد الوصافة برصيد 74 نقطة بفارق نقطتين عن أتليتكو مدريد المتصدر ومتساويا مع برشلونة صاحب المركز الثالث.

ويمتلك ريال مدريد 3 مواجهات عقب لقاء إشبيلية أمام غرناطة وأتليتك بلباو وفياريال.

مؤتمر زيدان ريال مدريد الدوري الإسباني في إسبانيا
نرشح لكم
أخر الأخبار
روني ينجح بمهمته الأولى.. دربي كاونتي يبقى في الدرجة الأولى بعد مباراة ملحمية مع شيفيلد 6 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مباشر في إسبانيا - برشلونة ضد أتليتكو 23 دقيقة | الدوري الإسباني
الكبار لا يعرفون الفوز في إيلاند رود.. ليدز يُسقط توتنام ويُعقد أماله الأوروبية 29 دقيقة | الدوري الإنجليزي
قائمة ريال مدريد – غياب راموس وميندي أمام إشبيلية 44 دقيقة | الدوري الإسباني
التشكيل – ميسي يقود برشلونة.. وسواريز يصطدم بفريقه السابق مع أتليتكو 56 دقيقة | الدوري الإسباني
مؤتمر زيدان: مستقبلي؟ سأجعل الأمر سهلا للغاية.. ولدينا 4 نهائيات 58 دقيقة | الدوري الإسباني
الرحلة لم تنته.. باريس سان جيرمان يعلن تجديد عقد نيمار ساعة | ميركاتو
أبو جريشة: عروض لـ باهر وعبد الرحمن مجدي؟ شائعات ليس لها أساس من الصحة ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 عبد الحفيظ: الصباحي رأى "رفعة حاجبي" ولم ير المرفق يوم أمس.. وسأحذف رقم جريشة من هاتفي 2 اعتذار وتوضيح 3 قائمة الأهلي – عودة متولي.. دعم رباعي لـ موسيماني في مواجهة الاتحاد 4 مروان محسن: أعتذر لـ محمد شريف عما قاله والدي.. أرجو عدم التواصل مع أي شخص من عائلتي
قد ينال إعجابك