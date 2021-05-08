مؤتمر زيدان: مستقبلي؟ سأجعل الأمر سهلا للغاية.. ولدينا 4 نهائيات

أثار زين الدين زيدان المدير الفني لـ ريال مدريد الجدل حول مستقبله مع الفريق قبل مواجهة إشبيلية في الجولة 35 من الدوري الإسباني.

ويستعد ريال مدريد لمواجهة الفريق الأندلسي، غدا الأحد، وعينه اليوم على قمة الجولة بين أتليتكو مدريد المتصدر وبرشلونة الثالث.

وقال زيدان في المؤتمر الصحفي عن مستقبله مع الملكي: "سأجعل الأمر سهلا للغاية بالنسبة للنادي، لأنه منحني كل شيء. لكن الأمر يتعلق بمباراة بإشبيليةـ لا أكثر. إشبيلية وما تبقى من مباريات في الدوري".

وعن مباراة الفريق الأندلسي واصل: "إنه فريق جيد، ستكون مباراة مختلفة عن لقاء تشيلسي. وستكون صعبة".

وأضاف "نعرف ما الذي نلعب من أجله. لدينا أربع نهائيات. علينا أن ننسى دوري أبطال أوروبا الآن ونركز على ما تبقى لدينا".

وواصل ردا على الانتقادات، قائلا: "كل شخص يقوم بعمله. أتحمل مسؤولية الفوز والخسارة، إنها كرة القدم. الشيء المهم هو تقديم كل شيء، وإذا لم تصل لاحقا، فاستمر في العمل. قال لي والدي: العمل والعمل و العمل والباقي مجرد ثرثرة".

وتطرق للحديث عن الإصابات التي تضرب الفريق "هذا مصدر قلق، لأن هناك الكثير من الإصابات. هذا يقلقني بالطبع. إنه عام صعب، ولا يستريح اللاعبون أبدا، فيروس كورونا وجدول الدوري، هذا هو المتاح. أتمنى أن يتغير هذا في العام المقبل ويكون الوضع طبيعي أكثر، مع بداية الموسم الطبيعي".

وأوضح رأيه مما حدث مع إدين هازارد عقب مباراة تشيلسي: "إدين اعتذر، لم يرد أن يؤذي أحدا، وهذا أهم شيء. لقد اعتذر، لقد تحدثنا ولا شيء آخر لنقوله. سوف يساعدناـ أتمنى أن نتمكن قريبا من رؤية هازارد. لا زال لديه عقدا مع ريال مدريد".

وأتم عن إصابة سيرخيو راموس: "لقد عانى للأسف. وسيتم علاجه. لم نخاطر بأي شيء في لندن، وأتمنى أن يعود قبل نهاية الموسم. لكن لن يكون متاحا غدا".

ويحتل ريال مدريد الوصافة برصيد 74 نقطة بفارق نقطتين عن أتليتكو مدريد المتصدر ومتساويا مع برشلونة صاحب المركز الثالث.

ويمتلك ريال مدريد 3 مواجهات عقب لقاء إشبيلية أمام غرناطة وأتليتك بلباو وفياريال.