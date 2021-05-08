هل انتهت علاقة راموس مع ريال مدريد؟ إصابة جديدة لـ قائد الملكي

ربما تكون علاقة ريال مدريد مع سيرخيو راموس قد انتهت بالفعل، وقائد الفريق التاريخي لن يخوض أي مباراة أخرى بقميصهم.

أعلن نادي ريال مدريد عن إصابة سيرخيو راموس قائد الفريق في عضلات فخذه الأيسر، وتأكد غيابه عن مباراة إشبيلية على الأقل.

حسب التقارير الإسبانية، فإن راموس لم يكن جاهزا لخوض مباراة تشيلسي، لكنه شارك ليتعرض لإصابة جديدة.

عقد سيرخيو راموس (35 عاما) ينتهي مع ريال مدريد بنهاية الموسم الجاري، ولم يجدد عقده حتى الآن.

ومع احتمالية غياب راموس حتى نهاية موسم ريال مدريد الذي ينتهي يوم 23 مايو الجاري، فإن راموس ربما قد شارك بالفعل مع الملكي لآخر مرة أمام تشيلسي.

ويلتقي ريال مدريد مع إشبيلية مساء غد الأحد، ضمن مباريات الجولة الـ35 من الدوري الإسباني.

سيرخيو راموس شارك هذا الموسم في 21 مباراة حتى الآن. سجل فيهم 4 أهداف وصنع هدفا واحدا.