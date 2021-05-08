مواعيد مباريات السبت 8-5-2021 والقنوات الناقلة – قمة إسبانية.. ليفربول ومصطفى محمد

مباراة في الدوري المصري. قمة إسبانية حاسمة، وليفربول يعود للدوري الإنجليزي.

يقدم لكم FilGoal.com مواعيد مباريات اليوم السبت، والموافق 8 مايو 2021، والقنوات الناقلة.

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الدوري الإنجليزي

بداية اليوم ستكون في إنجلترا. ليدز يونايتد يواجد توتنام الساعة الواحدة والنصف ظهرا عبر قناة بي إن سبورتس 1 بريميوم.

شيفيلد يونايتد يواجد كريستال بالاس الساعة الرابعة عصرا عبر قناة بي إن سبورتس 2 بريميوم.

وفي السادسة والنصف مساء، يلعب مانشستر سيتي مع تشيلسي عبر قناة بي إن سبورتس 1 بريميوم.

وأخيرا، يلعب ليفربول مع ساوثامبتون الساعة التاسعة والربع مساء عبر قناة بي إن سبورتس 1 بريميوم.

الدوري الإسباني

أهم مباريات الدروي الإسباني ستكون بين برشلونة وأتليتكو مدريد الساعة الرابعة والربع مساء عبر قناة بي إن سبورتس بريميوم 1.

الدوري الإيطالي

وفي إيطاليا، يلعب سبيزيا كالتشيو مع نابولي الساعة الثالثة مساء عبر قناة بي إن سبورتس 3، فيما يلعب إنتر مع سامبدوريا الساعة السادسة مساء بعد حسم اللقب، عبر قناة بي إن سبورتس 3.

الدوري الألماني

بوروسيا دورتموند يلاقي لايبزج الساعة الثالثة والنصف مساء، فيما يلعب بايرن ميونيخ مع بوروسيا مونشنجلادبخ الساعة السادسة والنصف مساء.

الدوري الفرنسي

وفي فرنسا، يلعب أولمبيك ليون مع لوريان الساعة الخامسة مساء عبر قناة بي إن سبورتس 2.

الدوري التركي

مصطفى محمد رفقة جالاتاسراي يواجه بشكتاش الساعة السابعة والنصف مساء. مباراة هامة في مشوار المنافسة على اللقب والتأهل لدوري أبطال أوروبا.

الدوري المصري

وأخيرا، يلعب المقاولون العرب مع الإنتاج الحربي الساعة التاسعة والنصف مساء في الدوري المصري عبر قناة أون تايم سبورتس 1.

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