في الجول يكشف موقف مصابي الزمالك قبل لقاء القمة

كشف FilGoal.com موقف مصابي الزمالك قبل الفترة المقبلة الحاسمة في موسم الفريق الأبيض.

الزمالك يواجه الأهلي في الدوري، في مباراة ستحدد شكل المنافسة على المسابقة إلى حد كبير.

ويكشف FilGoal.com موقف مصابي الزمالك من الفترة المقبلة.

-محمد أبو جبل خارج القمة. سيخضع لـ مسحة طبية جديدة خلال ساعات وبعد التأكد من زوال من أعراض كورونا، لكنه سيغيب عن القمة.

-عبد الله جمعة سيخضع لفحص طبي قبل مران السبت، على إثره سيتحدد موقفه من لقاء القمة.

-محمود عبد الرحيم "جنش" مازال يعاني من بعض الآلام لكنه سيكون حاضرا أمام الأهلي.

للتعرف على موقف مصابي الأهلي من لقاء القمة من هنا.

ويستعد الزمالك لمواجهة الأهلي يوم الإثنين المقبل، ضمن مباريات الجولة الـ21 من الدوري المصري.