في الجول يكشف موقف مصابي الأهلي قبل مباريات الزمالك وصن داونز

كشف FilGoal.com موقف مصابي الأهلي قبل الفترة المقبلة الحاسمة في موسم الفريق الأحمر.

الأهلي يواجه الزمالك في الدوري، ثم ماميلودي صن داونز مرتين ذهابا وإيابا في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا خلال الشهر الجاري.

ويكشف FilGoal.com موقف مصابي الأهلي من الفترة المقبلة.

-علي معلول خارج القمة ومباراة الذهاب أمام صن داونز بشكل مؤكد. موقفه من لقاء الإياب يتحدد لاحقا.

-حمدي فتحي يشارك في التدريبات بشكل احترازي لضمان عدم وجود مجازفة في مشاركته ويحتاج إلى اسبوع ليصبح جاهز تماما. اللاعب جاهز طبيا بالفعل، لكن الكبيرة التي يرتديها هي ما تعيقه عن المشاركة بشكل طبيعي بالفترة الحالية.

-سعد سمير تحسن بشكل كبير وسيخضع لفحص طبي في مران الغد.

-جونيور أجايي قطع شوط كبير من العلاج. الفحص الطبي الذي سيخضع له سيحسم موعد عودته.

-صلاح محسن سيشارك في مران السبت بشكل طبيعي إذا أثبت الفحص الطبي الذي سيخضع له قبل المران، سلامة كاحله.

للتعرف على موقف مصابي الزمالك من لقاء القمة من هنا.

ويلتقي الأهلي مع الزمالك يوم الإثنين المقبل، ضمن مباريات الجولة الـ21 من الدوري المصري.