تفوق على صلاح بفارق طفيف.. ألكسندر أرنولد لاعب الشهر في ليفربول

الجمعة، 07 مايو 2021 - 23:50

كتب : FilGoal

ترينت ألكسندر أرنولد يحتفل بهدفه مع ليفربول ضد توتنام

فاز ترينت ألكسندر أرنولد بجائزة أفضل لاعب في شهر أبريل لفريق ليفربول بحسب ما أعلن الموقع الرسمي للنادي الإنجليزي.

ترينت أرنولد

النادي : ليفربول

ليفربول

وتفوق ألكسندر أرنولد، على محمد صلاح، بفارق طفيف، في التصويت بحسب ما أوضح الموقع الرسمي لليفربول، حيث حل اللاعب المصري في المركز الثاني.

بينما حل تياجو ألكانتارا ثالثا في الترتيب، وذلك بحسب أصوات الجماهير التي صوتت لاختيار أفضل لاعب عبر موقع النادي الرسمي.

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ولم يسبق لألكسندر أرنولد تحقيق جائزة لاعب الشهر هذا الموسم.

وكان ترينت قد سجل هدف الانتصار ضد أستون فيلا في الجولة 31 للدوري الإنجليزي.

وقال ألكسندر أرنولد لموقع ناديه الرسمي: "أشعر بالفخر لحصولي على هذه الجائزة، وأتمنى أن يواصل الفريق السير على ما قدمه خلال الشهر الماضي".

وواصل "سجل هدفا وصنعت هدفين، عادة أُسجل من ركلات حرة، لكن التسجيل من الجانب الأخر من الملعب (الناحية اليسرى) كان لحظة رائعة، وكان من الرائع أن نحصد نقاط المباراة".

وتابع "لقد كان شهرا رائعا وحققنا خلاله نتائج رائعة، كان بإمكاننا أن تكون النتائج أفضل، لكن عموما كان رائعا".

وحول شعوره بعد تسجيل هدف الفوز ضد أستون فيلا "لم أُدرك (ما حدث) لقد كنا في نهاية المباراة وحين كنت أحتفل بالهدف كنت أنظر للساعة وعرفت أنه كان (هدفا) متأخرا".

وأتم "من الرائع القيام بذلك، والحصول على 3 نقاط هامة بالنسبة لنا".

ويعد صلاح أكثر من فاز بجائزة لاعب الشهر في ليفربول هذا الموسم، حيث حققها 3 مرات، ويليه ديوجو جوتا الذي حصدها مرتين.

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