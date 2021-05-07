بأكثر من مليوني دولار.. الاتحاد الجزائري يساعد أنديته المتعثرة

قدم الاتحاد الجزائري لكرة القدم مساعدات مالية لأندية دوري المحترفين التي تعاني من حالتها الاقتصادية.

وأكد الاتحاد الجزائري أنه قرر مساعدة الأندية بأكثر من مليوني دولار.

ونشر الاتحاد الجزائري بيانا رسميا عبر موقعه، أكد فيه أن القرار اتخذ بعد اجتماع شرف الدين عمارة رئيس الاتحاد مع أعضاء المكتب التنفيذي بتواجد رؤساء الأندية، أمس الخميس.

وجاء في الاجتماع أن الاتحاد سيدعم الأندية بشكل مسبق قبل الحصول على حقوق البث التليفزيوني.

ومن المقرر أن يحصل على ناد من بين 15 ناديا على أكثر من 150 ألف دولار.

أما الـ5 أندية المتبقية وهي: مولودية الجزائر وشبيبة الساورة وشباب قسنطينة واتحاد الجزائر وشباب بلوزداد المملوكة لشركات حكومية قد تضامنت مع الأندية الـ15 ووافقت على تأخير حصولها على الأموال حتى يحصل الاتحاد الجزائري على ديونه من التليفزيون الجزائري الذي يمتلك حقوق البث.

وتم السماح للأندية بقيد لاعبين جدد حتى يتم استكمال الموسم الحالي بأفضل طريقة ممكنة مع تأجيل دفع الديون المستحقة عليهم حتى نهاية مباريات الدوري.

وأشار الاتحاد الجزائري في بيانه إلى أنه سيتم استخدام العامل المؤشر وهو موقع كل فريق في الدوري مقارنة بعدد المباريات التي لعبها، لتحديد ممثلي الجزائر للمشاركة في بطولات الاتحاد الإفريقي في الموسم المقبل: دوري الأبطال وكأس الكونفدرالية.

لكن سيتم تنفيذ ذلك المبدأ حال رفض الاتحاد الإفريقي تمديد المهلة التي منحها للاتحادات الوطنية والتي تنتهي في 30 يونيو المقبل، لإرسال أسماء الفرق المشاركة في بطولاته الإفريقية.

وأتم الاتحاد الجزائري بيانه بأن اللجنة المختلطة التي تضم وزارة الشباب والرياضة واتحاد الكرة ورابطة الدوري والأندية، ستُفعل، لإعادة دراسة الملفات الشائكة المتعلقة بالاحتراف ودراسة نموذج اقتصادي قابل للتنفيذ مع الأندية لكي تتنوع مصادر الدخل.