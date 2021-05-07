ما لم يحدث منذ عام 2001.. نيوكاسل يُسقط ليستر سيتي برباعية

الجمعة، 07 مايو 2021 - 23:03

كتب : FilGoal

نيوكاسل - ليستر سيتي

فاز نيوكاسل يونايتد على ليستر سيتي بنتيجة 4-2 في المباراة التي أُقيمت على ملعب كينج باور في الجولة 35 للدوري الإنجليزي الممتاز.

تقدم جو ويلوك لنيوكاسل في الدقيقة 22، وأضاف بول دوميت الهدف الثاني في الدقيقة 34.

وفي الشوط الثاني سجل كالوم ويلسون هدفين في الدقائق: 64 و73 على الترتيب.

وقلص مارك ألبرايتون الفارق لليستر سيتي في الدقيقة 80.

وسجل كيليتشي إيهيناتشو الهدف الثاني لليستر سيتي في الدقيقة 87.

انتصار نيوكاسل رفع رصيده للنقطة 39 ليرتقي للمركز الثالث عشر.

أما ليستر سيتي فتجمد رصيده عند النقطة 63 في المركز الثالث، لكن الفرق مهدد بفقدان مركزه إذا انتصر تشيلسي غدا على مانشستر سيتي.

حيث يحتل النادي اللندني المركز الرابع برصيد 61 نقطة.

رباعية نيوكاسل هي الأولى له خارج ملعبه ضد فريق يحتل مركزا من أول 3 مراكز في الدوري منذ موسم 2001-2002، حين انتصر على ليدز يونايتد.

وأصبح ويلوك أول لاعب يسجل لنيوكاسل في 4 مباريات متتالية منذ بابيس سيسيه في موسم 2012، كما أنه أصغر لاعب يصل لهذا الرقم.

وسجل ويلوك 5 أهداف خلال 11 مباراة مع نيوكاسل منذ انتقاله للفريق في يناير الماضي قادما من أرسنال.

أما هدف دوميت فكان الثالث له خلال 140 مباراة في الدوري الإنجليزي.

ويلعب نيوكاسل في الجولة المقبلة ضد مانشستر سيتي، بينما يلعب ليستر سيتي ضد مانشستر يونايتد.

نيوكاسل يونايتد ليستر سيتي الدوري الإنجليزي
نرشح لكم
أخر الأخبار
في الجول يكشف موقف مصابي الزمالك قبل لقاء القمة 3 دقيقة | الدوري المصري
بالما: أسعى لتكرار تجربة جوزيه والأهلي لكن مع فريق السلة 8 دقيقة | رياضات أخرى
في الجول يكشف موقف مصابي الأهلي قبل مباريات الزمالك وصن داونز 18 دقيقة | الدوري المصري
كوبي: الاتحاد الأوروبي يفكر في حرمان ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس من دوري الأبطال 25 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
خبر في الجول – عصام الطيار إلى فاردار المقدوني 54 دقيقة | رياضات أخرى
ليكيب: نيمار سيجدد عقده مع سان جيرمان خلال ساعات ساعة | الدوري الفرنسي
تفوق على صلاح بفارق طفيف.. ألكسندر أرنولد لاعب الشهر في ليفربول ساعة | الدوري الإنجليزي
نبيه: ظهرنا بشكل جيد أمام سموحة.. ونركز الآن على القمة ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 عبد الحفيظ: الصباحي رأى "رفعة حاجبي" ولم ير المرفق يوم أمس.. وسأحذف رقم جريشة من هاتفي 2 اعتذار وتوضيح 3 قائمة الأهلي – عودة متولي.. دعم رباعي لـ موسيماني في مواجهة الاتحاد 4 مروان محسن: أعتذر لـ محمد شريف عما قاله والدي.. أرجو عدم التواصل مع أي شخص من عائلتي
قد ينال إعجابك