ما لم يحدث منذ عام 2001.. نيوكاسل يُسقط ليستر سيتي برباعية

فاز نيوكاسل يونايتد على ليستر سيتي بنتيجة 4-2 في المباراة التي أُقيمت على ملعب كينج باور في الجولة 35 للدوري الإنجليزي الممتاز.

تقدم جو ويلوك لنيوكاسل في الدقيقة 22، وأضاف بول دوميت الهدف الثاني في الدقيقة 34.

وفي الشوط الثاني سجل كالوم ويلسون هدفين في الدقائق: 64 و73 على الترتيب.

وقلص مارك ألبرايتون الفارق لليستر سيتي في الدقيقة 80.

وسجل كيليتشي إيهيناتشو الهدف الثاني لليستر سيتي في الدقيقة 87.

انتصار نيوكاسل رفع رصيده للنقطة 39 ليرتقي للمركز الثالث عشر.

أما ليستر سيتي فتجمد رصيده عند النقطة 63 في المركز الثالث، لكن الفرق مهدد بفقدان مركزه إذا انتصر تشيلسي غدا على مانشستر سيتي.

حيث يحتل النادي اللندني المركز الرابع برصيد 61 نقطة.

رباعية نيوكاسل هي الأولى له خارج ملعبه ضد فريق يحتل مركزا من أول 3 مراكز في الدوري منذ موسم 2001-2002، حين انتصر على ليدز يونايتد.

وأصبح ويلوك أول لاعب يسجل لنيوكاسل في 4 مباريات متتالية منذ بابيس سيسيه في موسم 2012، كما أنه أصغر لاعب يصل لهذا الرقم.

وسجل ويلوك 5 أهداف خلال 11 مباراة مع نيوكاسل منذ انتقاله للفريق في يناير الماضي قادما من أرسنال.

أما هدف دوميت فكان الثالث له خلال 140 مباراة في الدوري الإنجليزي.

ويلعب نيوكاسل في الجولة المقبلة ضد مانشستر سيتي، بينما يلعب ليستر سيتي ضد مانشستر يونايتد.