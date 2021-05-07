بطل العالم يرافق جينياك.. تيجريس يعلن التعاقد مع توفان

أعلن نادي تيجريس المكسيكي، عن تعاقده مع فلوريان توفان قادما من أوليمبيك مرسيليا.

وانتقل توفان إلى تيجريس في صفقة مجانية بدايةً من الموسم المقبل، مع انتهاء عقده رفقة مرسيليا في 30 يونيو.

ووقّع توفان على عقد مع تيجريس يبقيه في صفوفه لـ5 سنوات مقبلة.

وأطلع توفان إدارة مرسيليا بقراره صباح اليوم، قبل أن يعلن تيجريس بشكل رسمي عن إتمام الصفقة.

ورفض توفان عرضا من إدارة مرسيليا بالتجديد لخمس سنوات، كما فشل المدرب خورخي سامباولي في إقناع اللاعب بالبقاء.

لمشاركة جينياك

توفان سيجد في تيجريس فرنسيًا آخر بطل بطلا شعبيًا هناك: أندري بيير جينياك.

المهاجم السابق لـ مرسيليا أيضا، انضم إلى تيجريس في 2015 بخطوة مفاجئة، لكنه حقق معه نجاحات هائلة، آخرها الفوز بدوري أبطال الكونكاكاف قبل عدة أشهر، واحتلال المركز الثاني في كأس العالم للأندية.

وأشارت التقارير إلى أن جينياك ووكيله لعبا دورا كبيرا في إقناع توفان وإتمام الصفقة مع النادي المكسيكي.

بطل عالم

وتوفان (28 عاما) هو واحد من 23 فردا قادوا فرنسا للفوز بكأس العالم 2018.

الجناح صاحب القدم اليسرى انضم إلى مرسيليا في 2013 قادما من ليل مقابل 12 مليون يورو، قبل أن ينتقل لمدة موسم إلى نيوكاسل يونايتد في 2015، لكنه عاد سريعا إلى مرسيليا على سبيل الإعارة ثم بشكل نهائي.

وخاض توفان إجمالا 279 بقميص مرسيليا، سجل خلالها 86 هدفا وصنع 61.

وساهم توفان في وصول مرسيليا لنهائي الدوري الأوروبي 2018 الذي خسره الفرنسيون أمام أتليتكو مدريد.

ويمتلك توفان 10 مباريات دولية مع منتخب فرنسا سجل خلالها هدفا وحيدا.

ولم يشارك توفان إلا في دقيقة واحدة بمنافسات كأس العالم 2018، كانت في نهاية مباراة الأرجنتين بالدور ثُمن النهائي.

رد الفعل

مباشرةً قبل الإعلان الرسمي عن الصفقة، وبعد إطلاعه على النبأ، أطل خورخي سامباولي مدرب مرسيليا في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة للحديث عن مواجهة سانت إيتيان المقبلة.

وقال سامباولي: "توفان أطلعني على ذلك الاحتمال. الأمر يرجع إليه للحديث عن مستقبله، نحن نحب توفان كثيرا، إنه جوهرة في مرسيليا، لكن في كرة القدم المدربون لا يتحكمون في كل شيء"..

وأضاف المدرب الأرجنتيني: "لو قرر الرحيل فسنشعر بالأسف، إنه لاعب استمتعت بالعمل معه بسبب قدراته واحترافيته العالية".

وتابع: "لن أحاول إقناعه بالبقاء، لقد قضى الكثير من الوقت هنا، لعله متطلع إلى استكشاف كرة قدم جديدة، كما أن الجانب المادي له دور".

وأتم: "القرار يرجع للاعب، لو قرر البقاء فسيكون جزءا من مشروع النادي. سنشعر بالسعادة لو استمر معنا، لكن في النهاية، من نحن حتى نؤثر على قراره؟".