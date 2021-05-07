رسالة من جليزر لجماهير مانشستر يونايتد: أعتذر لكم.. لقد أخطأنا

بعث جويل جليزر رئيس نادي مانشستر يونايتد، برسالة تهدئة إلى مشجعي النادي الغاضبين من أسلوب إدارة عائلته للشياطين الحمر.

وقال جليزر في الخطاب الذي نُشر عبر الموقع الرسمي للنادي:

"خلال الأيام القليلة الماضية، شهدنا جميعًا الشغف الكبير الذي تولده كرة القدم، والولاء العميق الذي يكنه جمهورنا لهذا النادي الرائع.

لقد أوضحتم بشدة معارضتكم لمسابقة دوري السوبر الأوروبي، وقد استمعنا إليكم. لقد أخطأنا، ونريد أن نظهر أنه يمكننا تصحيح الأمور.

على الرغم من أن الحزن عميق وأدرك أن الأمر سيستغرق وقتا حتى ينقضي، إلا أنني ملتزم شخصيا بإعادة بناء الثقة مع مشجعينا والتعلم من الرسالة التي أرسلتموها لنا بهذا الاعتراض.

ما زلنا نعتقد أن كرة القدم الأوروبية والهرم الكروي بحاجة إلى أن يصبح أكثر استدامة على جميع الأصعدة على المدى الطويل. ومع ذلك، فإننا نتفق تماما معكم على أن مسابقة دوري السوبر الأوروبي لم تكن الطريقة الصحيحة للقيام بذلك.

في سعينا لإنشاء أساس أكثر استقرارا اللعبة، فشلنا في إظهار الاحترام الكافي لتقاليد كرة القدم العميقة الجذور -الصعود، والهبوط، والهرم- ولهذا نحن آسفون.

هذا هو أعظم نادي كرة قدم في العالم ونعتذر بلا تحفظ عن الاضطرابات التي حدثت خلال الأيام القليلة الماضية.

من المهم بالنسبة لنا تصحيح ذلك.

مانشستر يونايتد لديه تراث عريق ونحن ندرك مسؤوليتنا في الارتقاء إلى مستوى تقاليده وقيمه العظيمة.

لقد جعلنا الوباء نواجه العديد من التحديات التي لم نشهدها من قبل ونحن فخورون بالطريقة التي تفاعل بها مانشستر يونايتد ومشجعوه من مانشستر ومن جميع أنحاء العالم مع الضغوط الهائلة خلال هذه الفترة.

ندرك أيضا أننا بحاجة إلى التواصل بشكل أفضل معكم ومع جماهيرنا، لأنكم ستكونون دائمًا في قلب النادي.

يمكنكم التأكد من أننا سنتخذ الخطوات اللازمة لإعادة بناء العلاقات مع المسئولين والمساهمين الآخرين في اللعبة، بهدف العمل معا على إيجاد حلول للتحديات طويلة المدى التي تواجه هرم كرة القدم.

في الوقت الحالي، أولويتنا هي الاستمرار في دعم جميع فرقنا وهم يسعون للحصول على أقوى نهاية ممكنة للموسم.

في الختام، أود أن أثمن دعمكم وهو ما يجعل هذا النادي رائعًا للغاية، ونشكركم على ذلك.

مع أطيب التحيات".

وكانت جماهير مانشستر يونايتد قد خرجت في احتاجات عنيفة على مدار الأسبوعين الماضيين ضد عائلة جليزر وطريقة إدارتها للنادي.

واقتحمت جماهير مانشستر يونايتد ملعب أولد ترافورد قبل مباراة فريقها أمام ليفربول الأسبوع الماضي، مما تسبب في إلغاء اللقاء.

وكان مانشستر يونايتد واحدا من 12 ناديا مؤسسا لبطولة دوري السوبر الأوروبي، قبل أن ينسحب سريعا من المسابقة بعد رد الفعل الشرس جماهيريًا وحكوميًا.

وتسيطر عائلة جليزر الأمريكية على مانشستر يونايتد منذ 2005، ويتشارك جويل وأفرام جليزر رئاسة النادي في الوقت الحالي.