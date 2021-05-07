مؤتمر جوارديولا: تشيلسي أطاح بملوك البطولة.. وتوخيل لم يفز بأي شيء مع ماينتس لهذا السبب

أشاد بيب جوارديولا المدير الفني لـ مانشستر سيتي، بمنافسه تشيلسي الذي أقصى ريال مدريد من منافسات دوري أبطال أوروبا.

سيتي وتشيلسي يلتقيان في نهائي دوري الأبطال بمواجهة إنجليزية خالصة نهاية الشهر الجاري، لكن قبل ذلك، وتحديدا غدا السبت، سيتواجهات ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

وقال بيب في المؤتمر الصحفي السابق للقاء: "لطالما شددت على أن الدوري الإنجليزي هو اللقب الأكثر أهمية. اقتصاديًا التأهل لدوري أبطال أوروبا مهم جدا للأندية. دوري الأبطال بطولة مميزة لكن الدوري الإنجليزي يعبر عن الاستمرارية، لدينا 4 مباريات متبقية لنحصد نقطتين، انتصار واحد، وغدا هي الفرصة الأولى وسنحاول تحقيق الفوز خلالها".

🗣"The Premier League is the most important title." Pep Guardiola says Manchester City are focused on winning the Premier League title tomorrow pic.twitter.com/KDGrcwlpLX — Football Daily (@footballdaily) May 7, 2021

🗣"We don't have the Premier League in our hands." Pep Guardiola says Manchester City will focus on the Champions League when the Premier League title is secured pic.twitter.com/5aEM0m1Qoy — Football Daily (@footballdaily) May 7, 2021

وأضاف المدرب الإسباني: "أريد أن أبارك لـ تشيلسي، لقد قدّموا أداء مميزا أمام ريال مدريد ملوك دوري أبطال أوروبا. لا أفكر في النهائي الآن، يتبقى 20 يوما والكثير من الأمور يمكن أن تحدث".

وتابع: "لا يمكن أن نفكر في النهائي الآن لأننا لم نفز بالدوري الإنجليزي بعد. عندما نحسم الدوري، سواء كان ذلك غدا أو في الأسابيع المقبلة، فعندها سنحوّل تركيزنا إلى دوري الأبطال وكل ما يخصه. لكن الوضع الآن أننا لا نزال في حاجة إلى نقاط لحسم لقب الدوري".

وأشار: "الفوز بلقب الدوري يعتمد علينا، لو حققنا أي فوز فالمنافسة ستنتهي، أمامنا 4 مباريات لنفعل ذلك ولذا لا نفكر في مانشستر يونايتد بصراحة. في الدوري الإنجليزي لا يهم كيف ومتى تحسم اللقب، كل ما تحتاجه هو أن تتفوق على منافسك بنقطة واحدة بعد 38 جولة، وهذا ما سنحاول أن نفعله".

🗣"If we win it is over." Pep Guardiola answers whether it is nicer to win the Premier League in your own hands pic.twitter.com/2FZcKBJQvw — Football Daily (@footballdaily) May 7, 2021

وسُئل جوارديولا عن السيطرة الإنجليزية في المنافسات الأوروبية، فأجاب: "هذا سؤال طُرح في إسبانيا سابقا وقيل وقتها أنه بسبب القدرات المادية، لكن القدرات المادية في إنجلترا ربما كانت أفضل. أندية إنجلترا قد تسيطر لفترة على دوري الأبطال والدوري الأوروبي، سنرى ما سيحدث، لكني أشعر أن الفرق الإنجلزية تتحسن".

وشدد: "أنا واثق أن برشلونة وريال مدريد وبايرن ميونيخ سيواصلون التواجد، وإنتر ميلان الآن، كما آمل أن ينضم يوفنتوس وميلان، وباريس سان جيرمان دائما في الصورة. نعرف أن هناك الكثير من الأندية القوية. لكن هذا صحيح، السيطرة في السابق كانت لـ إسبانيا، والآن الإنجليز يقومون بعمل مميز".

وأوضح: "البعض سيعتقد أن الفتية الذين أشركتهم أمام دورتموند ومونشنجلادباخ هم نفسهم الذين سيخوضون النهائي. لكن حتى الآن لا أعرف، ما أريده أن يكون الجميع منخرطا في الأسبوعين أو الثلاثة المقبلين وأن يستعدوا جيدا للنهائي".

وواصل: "تشيلسي قام بعمل مذهل في الفترة الأخيرة، يفوز بالمباريات ويلعب جيدا. إنه فريق يقاتل كل عام على الألقاب الأوروبية ولذا ما حققه ليس مفاجأة".

🗣"Chelsea have been quite remarkable." Manchester City boss Pep Guardiola talks about how hard it is to outwit Thomas Tuchel pic.twitter.com/xdfPxgfYRo — Football Daily (@footballdaily) May 7, 2021

وتابع: "أكن احتراما كبيرا لـ توماس توخيل، لقد تواجد في ماينتس ودورتموند وباريس سان جيرمان والآن في تشيلسي، والفرق التي يدربها تكون ممتعة دائما، لم أعمل معه من قبل ولذا لا أعرف ماذا يفعل تحديدا، لكني لست متفاجئا. ما قاموا به حتى الآن شيء مذهل".

🗣"I respect Thomas." Manchester City boss Pep Guardiola compares his philosophy with Thomas Tuchel's and admires the job he has done at Chelsea pic.twitter.com/hCP6aaDZhI — Football Daily (@footballdaily) May 7, 2021

وأكد: "الفريقان يستحقان الوصول للنهائي بعد ما قدماه، لكنه سيُلعَب بعد 21 يوما. هذه المرة الأولى لنا في مانشستر سيتي. تركيزنا حاليا على الدوري الإنجليزي الذي نقاتل على الفوز به منذ 10 أشهر، أخبرت اللاعبين بذلك".

وكشف: "أرقامنا تتحدث عن نفسها، فزنا بالعديد من الأشياء، وهناك سبب واضح وتوخيل يعرفه جيدا بالطبع، عندما كان في ماينتس لم يفز بأي لقب، لكن عندما ذهب إلى دورتموند فاز بالأقاب: نحتاج إلى لاعبين جيدين. هذا حال كل المدربين وذلك ليس سرا".

🗣"The numbers speak for itself, I cannot deny." Manchester City boss Pep Guardiola talks about his hunger and mentality to win titles pic.twitter.com/6rS4cy9UJ4 — Football Daily (@footballdaily) May 7, 2021

وأتم: "لقد عملت في 3 أندية رائعة ذات بُنية ودعم جماهيري ولاعبين، ودون تلك القدرات المادية وهذه القوى لن أصير آلة. نحن محظوظون بالعمل في تلك الأندية القوية".

ويتصدر مانشستر سيتي الدوري الإنجليزي برصيد 80 نقطة، ويحتاج إلى نقطتين فقط –أو تعثر مطارده مانشستر يونايتد- ليحصد اللقب رسميا.

فيما يتواجد تشيلسي في المركز الرابع ويمتلك 61 نقطة، بفارق 3 نقاط عن وست هام يونايتد الخامس.