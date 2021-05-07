مونزا ينافس ساليرنيتانا على التأهل لـ الدوري الإيطالي في صراع خفي بين ميلان ولاتسيو

أشعل مونزا صراع البطاقة الثانية المؤهلة مباشرة للدوري الإيطالي الدرجة الأولى قبل جولة واحدة على نهاية الموسم.

وسنكون على صراع خفي في الجولة الأخيرة بين ميلان ولاتسيو في الدرجة الثانية الإيطالية.

مونزا ارتقى للمركز الثالث بفوزه على كوستنزا بثلاثية دون مقابل، بينما اقترب ساليرنيتانا خطوة من التأهل المباشرة بالفوز على إمبولي المتصدر بهدفين دون مقابل.

فيما تقهقر ليتشي للمركز الرابع مواصلا تراجعه بعد الفشل في تحقيق الفوز في آخر 3 مباريات، وحجز مقعده في الملحق بعدما كان يحتل الوصافة منذ جولتين فقط.

وكان إمبولي قد حسم تأهله للمرة السابعة في تاريخه للدوري الإيطالي الأسبوع الماضي –الجولة 36- وضمن حصد لقب الدرجة الثانية الإيطالية للمرة الرابعة في تاريخه.

قبل الدخول في التفاصيل إليكم الترتيب النهائي لصراع الصعود قبل جولة على النهاية:

(1) إمبولي – 70 نقطة (البطل وحجز بطاقة التأهل)

(2) ساليرنيتانا – 66 نقطة

(3) مونزا – 64 نقطة

(4) ليتشي – 62 نقطة (فقد فرصة التأهل المباشر)

كوستنزا × مونزا

في ستاديو سان فيتو، قاد ماريو بالوتيلي كتيبة كريستان بروكي لمواصلة المشوار بعدما انتهى الشوط الأول بدون أهداف أمام كوستنزا صاحب الأرض.

شارك بالوتيلي كبديل في الدقيقة 63 وبعد 10 دقائق سجل هدف التقدم لفريقه.

وفي الدقيقة 82 أندريا دياريتشو الهدف الثاني، وقبل دقيقتين من نهاية الوقت الأصلي صنع بالوتيلي الهدف الثالث لفريقه والذي سجله دافيدي دياو.

فوز رابع على التوالي قرّب النادي المملوك لسيفليو بيرلسكوني رئيس ميلان السابق من العودة مجددا بتجربة جديدة كليا إلى الدوري الإيطالي.

ويضم الفريق في صفوفه جابريل باليتا وكيفين برنس بواتينج وبالوتيلي وسبق لهم ارتداء قميص الروسونيري، كما لعب ودرب بروكي ميلان تحت إدارة بيرلسكوني.

ساليرنيتانا × إمبولي

وفي مدينة ساليرنو على ملعب أريتشي استطاع أصحاب الأرض التفوق على بطل الموسم والحفاظ على المركز الثاني حتى الجولة الأخيرة.

الفريق المُلقب بـ "جرانتانا" والذي يتخذ من "فرس البحر" شعارا له كون المدينة تقع على خليج ساليرنو، استطاع أن يتقدم الكرواتي لوكا بوجدان في الدقيقة 32.

وسجل البديل أندريه أندرسون هدف تعزيز الفوز في الوقت القاتل بهدفه في الدقيقة الثالثة من الوقت بدلا من الضائع.

الجدير بالذكر أن النادي مملوك لصهر كلاوديو لوتيتو رئيس نادي لاتسيو، ويضم في صفوفه 9 لاعبين معارين من فريق العاصمة الإيطالية.

بينما فقد ليتشي حظوظه في التأهل المباشر بعدما تعادل على ميدانه مع ريجينا بهدفين لكل فريق، ليصبح أفضل مركز للفريق يمكنه احتلاله هو الثالث أو الحفاظ على المركز الرابع كونه مبتعدا عن فينيسيا الخامس بفارق 4 نقاط.

جولة الحسم

الجولة الأخيرة ستكون حاسمة لساليرنيتانا ومونزا في بطاقة التأهل المباشر.

سيحل ساليرنيتانا ضيفا على بيسكارا التاسع عشر في جدول الترتيب–قبل الأخير- والذي يأمل الفوز من أجل خوض مباراة الملحق.

فيما سيستضيف مونزا على ملعب بريشيا والذي لم يضمن تأهله بعد في الملحق إذ ينافسه سبال وريجينا على البطاقة الأخيرة والمركز الثامن.

ويتأهل أول وثانٍ الترتيب إلى الدوري الإيطالي مباشرة، فيما يلعب أصحاب المراكز من الثالث إلى الثامن مباريات ملحق بنظام خروج المغلوب لحسم البطاقة الثالثة والأخيرة.

وكان كروتوني وبارما قد ضمنا هبوطهما إلى الدرجة الثانية الإيطالية الموسم المقبل، بينما تظل البطاقة الثالثة معلقة بين أكثر من فريق قبل 4 جولات على نهاية الـ "سيريا آ".