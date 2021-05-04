عودة دربي فلورنسا.. إمبولي يعود إلى الدوري الإيطالي من جديد

عاد نادي إمبولي الإيطالي إلى دوري الدرجة الأولى بعدما حسم صدارة الدرجة الثانية قبل جولتين على نهاية الموسم.

وتفوق إمبولي على كوسنزا برباعية دون مقابل على ملعب كارلو كاستيلاني في الجولة 36 وتأكد فوزه بلقب الدرجة الثانية الإيطالية للمرة الثالثة في تاريخه.

وحصد الفريق 70 نقطة بفارق 7 نقاط عن أقرب منافسيه قبل جولتين على نهاية الموسم.

النادي الذي يحتفل بالمئوية تأهل بفضل أهداف ليوناردو مانكوسو في الدقيقة 31، هداف الفريق وصاحب الـ 20 هدفا والذي يحتل بها وصافة ترتيب الهدافين.

وسجل لا مانتيا ثنائية في الدقيقتين 39 و61، واختتم السويسري ناديم باجرامي النتيجة بالهدف الرابع في الدقيقة 64.

ويقود الفريق المُلقب بـ "الأتزروا" أي الأزرق المدير الفني أليسيو ديونيسي (41 عاما) والذي سبق له فقط أن قاد فيتشينزا في الدرجة الثانية الإيطالية من قبل وكانت باقي مسيرته بين الدرجتين الثالثة والرابعة.

وعاد إمبولي للدوري الإيطالي للمرة السابعة في تاريخه، إذ فاز بلقب الدرجة الثانية في 3 مناسبات 2004-05 و2017-18 و2020-2021.

كما تأهل أيضا في أعوام 1985-1986 و1996-97 و2001-2002 و2013-14.

وسيكون الموسم المقبل هو الرابع عشر لممثل إقليم توسكانا، وعلى موعد مع دربي فلورنسا ومواجهة فيورنتينا.

وفي صراع الدرجة الثانية، فاز مونزا المملوك لسيلفو بيرلسكوني مالك ميلان السابق على ليتشي بهدف دون مقابل وأشعل صراع البطاقة الثانية.

وأصبح سالرينتينا الثاني برصيد 63 نقطة بعد الفوز على بوردينوني بهدفين مقابل هدف، بينما ظل ليتشي بفارق الأهداف ثالثا برصيد 61 نقطة عن مونزا الرابع.

ويتأهل المتصدر والوصيف مباشرة إلى الدوري الإيطالي، فيما يتنافس أصحاب المراكز من الثالث وحتى الثامن على البطاقة الأخيرة عن طريق ملحق بنظام خروج المغلوب.

وفي الدرجة الأولى هبط كروتوني سريعا بعد موسم واحد، فيما انتهى مشوار بارما بعد الخسارة أمس الإثنين أمام تورينو بهدف دون مقابل.