صحفي بيلد: صلاح على قائمة توخيل للانضمام إلى تشيلسي

فجّر كريستيان فالك رئيس قسم كرة القدم في صحيفة بيلد الألمانية، مفاجأة مدوية بخصوص محمد صلاح هداف ليفربول.

وأوضح فالك أن صلاح على القائمة المختصرة لـ توماس توخيل المدير الفني لـ تشيلسي من أجل ضمه في الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأوضح فالك أن تلك القائمة تضم أيضا إرلينج هالاند مهاجم بوروسيا دورتموند، وروميلو لوكاكو مهاجم إنتر ميلان.

ويعد فالك أحد أهم الصحفيين الأوروبيين فيما يخص أنباء سوق الانتقالات، ويشتهر بتعليقه على أنباء الميركاتو بكلمة "حقيقي" أو "غير حقيقي".

وسبق لـ صلاح تمثيل تشيلسي بين يناير 2014 ويناير 2015.

قائد منتخب مصر انضم إلى البلوز قادما من بازل السويسري مقابل 16,5 مليون يورو، ثم لعب معارا لمدة نصف موسم في فيورنتينا، وانتقل بعدها إلى روما معارا ثم بشكلٍ نهائي مقابل مبلغ إجمالي وصل إلى 20 مليون يورو.

واكتفى صلاح بخوض 19 مباراة بقميص تشيلسي خلال 12 شهرا، ثم خلالها هدفين فقط وعجز عن حجز مكان أساسي تحت قيادة المدرب جوزيه مورينيو.

ويعاني تشيلسي من غياب اللاعب الهداف في صفوفه، إذ يمتلك لاعبين بسرعات عالية مثل تيمو فيرنر، دون أن يكون حاسما أمام الشباك.

ويمتلك صلاح 29 هدفا في 46 مباراة خاضها هذا الموسم مع ليفربول في مختلف المسابقات.