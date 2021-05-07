مؤتمر كلوب: أؤمن بالديمقراطية لكن جمهور يونايتد لم يكن سلميا.. وعمودنا الفقري مكسور

يؤمن يورجن كلوب المدير الفني لـ ليفربول بحق الجمهور في التعبير عن رأيه، لكنه يشجب في الوقت نفسه أي مظهر من مظاهر العنف.

كلوب تحدث عن أحداث أولد ترافورد خلال ظهوره في المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة فريقه أمام ساوثامبتون غدا السبت في ملعب أنفيلد.

في البداية، اعترف كلوب بصعوبة موقف فريقه: "لا أدري إن كان لدينا فرصة في إنهاء الدوري ضمن المربع الذهبي، لكننا سنحاول، لو كان هناك فرصة فسنكون هناك بالتأكيد".

ليفربول يبتعد عن تشيلسي الرابع بفارق 7 نقاط، لكنه يمتلك مباراة مؤجلة أمام مانشستر يونايتد.

وتحوّل كلوب للحديث عن كواليس تأجيل مباراة مانشستر يونايتد وليفربول الأسبوع الماضي: "كنا جالسين طوال الوقت، وقبل ساعة من اجتماع الفريق أخبرونا أن هناك مشاكل في أولد ترافورد. عقدنا الاجتماع وبعده تم إبلاغنا بتأخير المباراة، اضطررنا إلى الجلوس في بهو الفندق، هذا لم يكن لطيفا".

وأضاف: "بعدها أخبرونا أن المباراة لن تُلعب اليوم، ورأينا بعض اللقطات لنعرف ما كان يحدث هناك، هل فوجئت بحدوث ذلك؟ لا، أنا مؤمن بالديمقراطية، أشعر بالسعادة عندما يعبر الناس عن رأيهم، ولكني أدرك أنه عدم تعرض أحد للأذى لا يحدث كثيرا".

وتابع: "سمعت أن بعض رجال الشرطة تعرضوا لإصابات، وهذا ما لا يجب أن يحدث، وأيضا تهشيم الأبواب والممتلكات. الاحتجاجات لم تكن سلمية بالكامل وبالتالي لم تعد صائبة".

وأكمل: "تم إبلاغنا بتأجيل المباراة، لكن لم يتم استشارتنا، هذا التأجيل ليس في صالحنا، كنت أفضّل أن ألعب المباراة الأسبوع الماضي، هذا ليس جيدا لكن ليس هناك ما أشكو منه".

مباراة مانشستر يونايتد وليفربول ضمن منافسات الجولة 34 ستُلعب يوم الخميس المقبل.

🗣"It is not good for us as well." Liverpool boss Jurgen Klopp was asked if he has any sympathy for Manchester United with their rearranged fixture meaning their rivals have 4 games in 7 days pic.twitter.com/ZrYpJSycBJ — Football Daily (@footballdaily) May 7, 2021

🗣"To tell the world what you think is fine as long as it is peaceful." Liverpool boss Jurgen Klopp spoke about the protests that took place at Old Trafford last weekend pic.twitter.com/NUXC24ZsBb — Football Daily (@footballdaily) May 7, 2021

وسُئل كلوب عن سبب خسارة لقب الدوري الإنجليزي، والمدرب الألماني أشار إلى سبب واضح بالنسبة له: "تعرضنا للعديد من الإصابات في مراكز مهمة، الناس يعتقدون أنها حجة، ولكننا فقدنا دفاعنا بأكمله، شعرنا وكأن ساقنا كُسرت، يمكنك أن تعرج ولكن لاعبي الوسط تحولوا إلى قلوب دفاع والعمود الفقري كُسر بدوره، في تلك الحالة من الصعب أن تتحرك".

وتابع: "أغلب فترات مسيرتي لم أكن بطلا، ولهذا يجب أن أتعلم دائما، هل تعلمت الكثير؟ بالطبع، وكذلك اللاعبين، هذا جلي. هذا هو المطلوب دائما، أن تستفيد من التجربة لأجل المستقبل وللموسم المقبل، لكن يجب علينا الانتظار حتى يحين الوقت لنثبت أننا استفدنا".

ليفربول فقد فيرجيل فان دايك، وجو جوميز، وجويل ماتيب لفترات طويلة بسبب الإصابات، واضطر إلى إشراك فابينيو وجوردان هندرسون في عمق الدفاع بكثير من المباريات.

🗣"That is easy for us, too many injuries in key positions." Liverpool boss Jurgen Klopp talks about the key challenges his side have faced this season pic.twitter.com/9PDW2pzFHL — Football Daily (@footballdaily) May 7, 2021

🗣"I was most of the time not a champion in my career, so it means I try to learn always." Liverpool boss Jurgen Klopp on what he has learnt from a challenging season in the Premier League pic.twitter.com/gN8yRZhTPD — Football Daily (@footballdaily) May 7, 2021

وكشف كلوب عن وضع الإصابات في فريقه: "ليس هناك مستجدات بارزة بشأن الإصابات، لاعبونا يعانون من بعض النتوءات والكدمات، ولذا فإننا سنتخذ قراراتنا في آخر لحظة".

وأضاف: "هندرسون في طريقه للتعافي، إنه يركض على العشب الآن، لكنه لم يتدرب جماعيا مع الفريق حتى اللحظة".

وكشف: "نات فيليبس جاهز لمباراة الغد".

القائد هندرسون أصيب أمام إيفرتون يوم 20 فبراير الماضي، بينما غاب فيليبس عن آخر مباراتين خاضهما ليفربول في الدوري الإنجليزي أمام ليدز يونايتد ونيوكاسل يونايتد.

🗣"Hendo is running outside." Liverpool boss Jurgen Klopp gave an update on the injury situation at the club including captain Jordan Henderson pic.twitter.com/NXXrZ2L0gB — Football Daily (@footballdaily) May 7, 2021

وخصص كلوب إشادة كبيرة للمنافس المقبل ساوثامبتون:"إنه فريق جماعي مميز، مباراتنا أمامهم في سانت ميري كانت حادة، إنه فريق يؤدي كالآلة، فريق يتمتع بروح كبيرة ويلعب بتنظيم هائل، إنه فريق تستمتع بمشاهدته، أحب كرة القدم التي يقدمونها".

🗣"It is a joy to watch Southampton games." Liverpool boss Jurgen Klopp previews their game against Southampton calling them a real unit and lively pic.twitter.com/v2r9f87IHe — Football Daily (@footballdaily) May 7, 2021

وأتم: "نحتاج إلى الاستعداد لضغط مدافعيهم ولاعبي وسطهم، وأن نلعب في المساحات الصحيحة لمواجهة طريقة 4-4-2 التي يدافعون بها جيدا، يجب أن نكون أذكياء وشجعان. ليس هناك كمال في كرة القدم، أشكر الرب على ذلك، لو تحليت بالهدوء ستقدر على تجاوز ضغط الخصم".

🗣"You have to be ready for their counter-press." Liverpool boss Jurgen Klopp says his admires Southampton and thinks his side have to be wary pic.twitter.com/cxfFZujp9d — Football Daily (@footballdaily) May 7, 2021

ويحتل ليفربول المركز السابع برصيد 54 نقطة (مع مباراة مؤجلة)، فيما يتواجد ساوثامبتون في المركز 15 برصيد 37 نقطة، بفارق 10 نقاط كاملة عن مراكز الهبوط.