مؤتمر كلوب: أؤمن بالديمقراطية لكن جمهور يونايتد لم يكن سلميا.. وعمودنا الفقري مكسور

الجمعة، 07 مايو 2021 - 15:48

كتب : FilGoal

يورجن كلوب

يؤمن يورجن كلوب المدير الفني لـ ليفربول بحق الجمهور في التعبير عن رأيه، لكنه يشجب في الوقت نفسه أي مظهر من مظاهر العنف.

كلوب تحدث عن أحداث أولد ترافورد خلال ظهوره في المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة فريقه أمام ساوثامبتون غدا السبت في ملعب أنفيلد.

في البداية، اعترف كلوب بصعوبة موقف فريقه: "لا أدري إن كان لدينا فرصة في إنهاء الدوري ضمن المربع الذهبي، لكننا سنحاول، لو كان هناك فرصة فسنكون هناك بالتأكيد".

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ليفربول يبتعد عن تشيلسي الرابع بفارق 7 نقاط، لكنه يمتلك مباراة مؤجلة أمام مانشستر يونايتد.

وتحوّل كلوب للحديث عن كواليس تأجيل مباراة مانشستر يونايتد وليفربول الأسبوع الماضي: "كنا جالسين طوال الوقت، وقبل ساعة من اجتماع الفريق أخبرونا أن هناك مشاكل في أولد ترافورد. عقدنا الاجتماع وبعده تم إبلاغنا بتأخير المباراة، اضطررنا إلى الجلوس في بهو الفندق، هذا لم يكن لطيفا".

وأضاف: "بعدها أخبرونا أن المباراة لن تُلعب اليوم، ورأينا بعض اللقطات لنعرف ما كان يحدث هناك، هل فوجئت بحدوث ذلك؟ لا، أنا مؤمن بالديمقراطية، أشعر بالسعادة عندما يعبر الناس عن رأيهم، ولكني أدرك أنه عدم تعرض أحد للأذى لا يحدث كثيرا".

وتابع: "سمعت أن بعض رجال الشرطة تعرضوا لإصابات، وهذا ما لا يجب أن يحدث، وأيضا تهشيم الأبواب والممتلكات. الاحتجاجات لم تكن سلمية بالكامل وبالتالي لم تعد صائبة".

وأكمل: "تم إبلاغنا بتأجيل المباراة، لكن لم يتم استشارتنا، هذا التأجيل ليس في صالحنا، كنت أفضّل أن ألعب المباراة الأسبوع الماضي، هذا ليس جيدا لكن ليس هناك ما أشكو منه".

مباراة مانشستر يونايتد وليفربول ضمن منافسات الجولة 34 ستُلعب يوم الخميس المقبل.

وسُئل كلوب عن سبب خسارة لقب الدوري الإنجليزي، والمدرب الألماني أشار إلى سبب واضح بالنسبة له: "تعرضنا للعديد من الإصابات في مراكز مهمة، الناس يعتقدون أنها حجة، ولكننا فقدنا دفاعنا بأكمله، شعرنا وكأن ساقنا كُسرت، يمكنك أن تعرج ولكن لاعبي الوسط تحولوا إلى قلوب دفاع والعمود الفقري كُسر بدوره، في تلك الحالة من الصعب أن تتحرك".

وتابع: "أغلب فترات مسيرتي لم أكن بطلا، ولهذا يجب أن أتعلم دائما، هل تعلمت الكثير؟ بالطبع، وكذلك اللاعبين، هذا جلي. هذا هو المطلوب دائما، أن تستفيد من التجربة لأجل المستقبل وللموسم المقبل، لكن يجب علينا الانتظار حتى يحين الوقت لنثبت أننا استفدنا".

ليفربول فقد فيرجيل فان دايك، وجو جوميز، وجويل ماتيب لفترات طويلة بسبب الإصابات، واضطر إلى إشراك فابينيو وجوردان هندرسون في عمق الدفاع بكثير من المباريات.

وكشف كلوب عن وضع الإصابات في فريقه: "ليس هناك مستجدات بارزة بشأن الإصابات، لاعبونا يعانون من بعض النتوءات والكدمات، ولذا فإننا سنتخذ قراراتنا في آخر لحظة".

وأضاف: "هندرسون في طريقه للتعافي، إنه يركض على العشب الآن، لكنه لم يتدرب جماعيا مع الفريق حتى اللحظة".

وكشف: "نات فيليبس جاهز لمباراة الغد".

القائد هندرسون أصيب أمام إيفرتون يوم 20 فبراير الماضي، بينما غاب فيليبس عن آخر مباراتين خاضهما ليفربول في الدوري الإنجليزي أمام ليدز يونايتد ونيوكاسل يونايتد.

وخصص كلوب إشادة كبيرة للمنافس المقبل ساوثامبتون:"إنه فريق جماعي مميز، مباراتنا أمامهم في سانت ميري كانت حادة، إنه فريق يؤدي كالآلة، فريق يتمتع بروح كبيرة ويلعب بتنظيم هائل، إنه فريق تستمتع بمشاهدته، أحب كرة القدم التي يقدمونها".

وأتم: "نحتاج إلى الاستعداد لضغط مدافعيهم ولاعبي وسطهم، وأن نلعب في المساحات الصحيحة لمواجهة طريقة 4-4-2 التي يدافعون بها جيدا، يجب أن نكون أذكياء وشجعان. ليس هناك كمال في كرة القدم، أشكر الرب على ذلك، لو تحليت بالهدوء ستقدر على تجاوز ضغط الخصم".

ويحتل ليفربول المركز السابع برصيد 54 نقطة (مع مباراة مؤجلة)، فيما يتواجد ساوثامبتون في المركز 15 برصيد 37 نقطة، بفارق 10 نقاط كاملة عن مراكز الهبوط.

ليفربول في إنجلترا الدوري الإنجليزي
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