مدرب مونتريال مشيدا بـ حمدي: أضاف الحيوية أمام كولمبوس.. وأحاول التكيف مع شهر رمضان

الجمعة، 07 مايو 2021 - 15:44

كتب : FilGoal

أحمد حمدي في ظهوره الأول بقميص مونتريال في الدوري الأمريكي أمام كولمبوس كرو

أحمد حمدي الدوري الأمريكي مونتريال
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